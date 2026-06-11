Всего в этом году в регионе предусмотрели более 800 целевых мест.

Во Владимирской области стартовала кампания по формированию предложений на заключение договоров о целевом обучении на 2026 год. Работодатели, которые уже получили подтверждение выделенных мест, должны успеть разместить итоговые предложения на Единой цифровой платформе «Работа России» до 16 июня 2026 года.Всего в этом году в регионе предусмотрели более 800 целевых мест.Подать заявку несложно: нужно зайти в личный кабинет на платформе, перейти через раздел «Все сервисы» в меню «Целевое обучение», выбрать пункт «Мои предложения» и нажать кнопку «Добавить». На том же портале есть подробные разъяснения — как всё правильно оформить.Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев подчеркнул, что благодаря нацпроекту «Кадры» целевое обучение стало не разовой мерой поддержки, а полноценным инструментом развития экономики. Теперь предприятия могут заранее готовить специалистов под свои задачи — и делать это полностью за счет федерального бюджета. Это помогает выстраивать долгосрочную кадровую политику и избегать нехватки нужных специалистов.