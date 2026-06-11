На перекрестке Мира и Октябрьского проспекта изменят работу светофора.

С 18 июня во Владимире будет введена новая схема регулирования движения на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Данное решение принято властями города с целью увеличения пропускной способности этого загруженного транспортного узла.В рамках модернизации количество фаз светофорного цикла будет сокращено с 5 до 4. Для этого планируется объединить в один этап движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот направо.Для обеспечения безопасности и информирования водителей о пересечении их пути с пешеходной зоной на объекте установят дополнительные световые секции с бело-лунным мигающим сигналом. Эти меры помогут снизить время ожидания и оптимизировать транспортные потоки на указанном участке дороги.