Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Следователи регионального управления Следственного комитета завершили расследование уголовного дела против жительницы Владимира, обвиняемой в вовлечении подростка в опасную для жизни деятельность.По версии следствия, весной 2024 года женщина купила в спортивном магазине своему тринадцатилетнему сыну кроссовый мотоцикл марки «КАУО», способный разгоняться свыше 50 километров в час. Горожанка отдала ключи и сам байк в безраздельное пользование мальчику, разрешив кататься на нем без присмотра, включая дороги общего пользования.Летней ночью 2025 года, когда семья находилась в деревне Суздальского района, школьник тайком от спящей матери взял мотоцикл и отправился с приятелями на парковку гипермаркета на Суздальском проспекте областного центра. Во время маневра разворота юный байкер столкнулся с легковым автомобилем Lada Priora, получив открытый перелом стопы и обширные рваные раны ноги, что впоследствии квалифицировали как вред здоровью средней степени тяжести.Обвиняемая полностью признала свою вину в случившемся.Дополнительно после инцидента жительницу Владимира привлекли к административной ответственности за нахождение несовершеннолетнего на улице в ночное время без сопровождения взрослых.