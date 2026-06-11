Во Владимире провели первые соревнования по спортивному ориентированию для молодых людей с ментальными особенностями здоровья.

На территории Центрального парка города Владимира провели первое в истории областного центра спортивно-туристическое первенство для юношей и девушек с ментальными нарушениями здоровья. Воспитанники ассоциации «АРДИ СВЕТ» на практике тренировались читать топографические схемы и находить скрытые контрольные точки на местности.В состязаниях приняли участие 6 дружных коллективов, продемонстрировавших высокую целеустремленность и готовность прийти на помощь товарищу. Технический регламент и тонкости прохождения дистанции абитуриентам разъяснил руководитель областной спортивной школы олимпийского резерва Владимир Горин, а сотрудники парка взяли на себя организационную поддержку праздника.В финале соревнований всем без исключения спортсменам вручили памятные грамоты, сувениры и кондитерские наборы. Данная важная встреча была организована в рамках масштабного проекта «Стартуем вместе к новым вершинам», получившего финансовое содействие от Фонда президентских грантов.