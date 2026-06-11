Экспозиция связала воедино ратные подвиги нескольких поколений — от Афганистана до специальной военной операции.

В стенах городского историко-краеведческого музея начала работу выставка «СВО: свобода, верность, отвага». Проект представляет собой живую хронику доблести, которая отражает ключевые вехи военной истории страны с середины прошлого столетия до наших дней.Посетители погружаются в атмосферу боевого братства, вспоминая самоотверженность солдат в Афганистане, несгибаемую стойкость бойцов в чеченских кампаниях, а также миротворческие усилия в Югославии, Сирии и Южной Осетии.Трепетное внимание создатели уделили современным воинам, вставшим на защиту Родины в ходе СВО с 2022 года. Через подлинные реликвии и личные вещи гости могут прочувствовать масштаб человеческого подвига и оценить серьезность вызовов, стоящих перед страной. Приоритетная миссия проекта — донести объективную правду о предпосылках и ходе операции и навеки запечатлеть имена тех, кто явил пример высочайшей отваги.Старт работе дала церемония, наполненная духом сплоченности и национальной гордости, которую украсили выступления Архиерейского хора Свято-Успенского кафедрального собора и певицы Лидии Преображенской.