Торговый комплекс «Подкова» во Владимире уже более десяти лет остаётся полезным местом для тех, кто занимается ремонтом, обустройством дома и созданием интерьера. Сегодня комплекс

Торговый комплекс «Подкова» во Владимире уже более десяти лет остаётся полезным местом для тех, кто занимается ремонтом, обустройством дома и созданием интерьера. Сегодня комплекс объединяет три специализированных корпуса с товарами для всех этапов оформления жилого пространства — от отделки до выбора мебели и декора. Для удобства посетителей на территории комплекса предусмотрены просторная парковка, а каждый