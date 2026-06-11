В преддверии Дня России Владимир встречает праздник чередой ярких событий. В муниципальном Дворце детского юношеского творчества состоялся фестиваль культур и традиций «Славься, страна!

В преддверии Дня России Владимир встречает праздник чередой ярких событий. В муниципальном Дворце детского юношеского творчества состоялся фестиваль культур и традиций «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» в формате национального квиза. Пять команд, пять раундов, и в каждом — погружение в многообразие народов России. Участникам предстояло отвечать на вопросы викторины в духе «Что? Где? Когда?», по