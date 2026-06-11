Торжественная церемония объединила 18 лучших школьников города в стенах «Патриаршего сада».

Традиционная акция «Мы — граждане России!» прошла сегодня на муниципальной площадке, собрав отличившихся учеников городских школ. Свой главный документ в праздничной атмосфере получили 18 подростков.С напутственными словами к обладателям новых паспортов обратились почетные гости: депутат горсовета Евгений Станчев, руководитель городского управления МВД полковник полиции Илья Исаченко и глава местного отделения Русского географического общества Сергей Антипин.Каждый из участников церемонии уже сейчас составляет славу Владимира — это призеры интеллектуальных состязаний, лауреаты творческих смотров и перспективные атлеты. Их успехи в образовании и социальной деятельности задают высокую планку для ровесников.