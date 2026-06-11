Приговор в законную силу не вступил.

Собинский городской суд признал 62-летнего жителя села Заречное виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Гособвинение лично поддерживала первый зампрокурора области Виктория Дмитренко.В ноябре 2025 года после семейного праздника пьяный подсудимый поссорился с сыном своей сожительницы — военнослужащим, приехавшим в отпуск. Злоумышленник нанес ему множественные удары ножом в грудь и живот, отчего тот скончался. Также нападавший тяжело ранил в грудь супругу бойца, пытавшуюся его защитить.Полицейские оперативно задержали преступника при попытке бегства. Нападавший вину признал частично, заявив о самообороне. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и обязал выплатить пострадавшим 2 миллиона рублей компенсации.0