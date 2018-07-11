Светлана Ходченкова похвасталась подтянутой фигурой.
Артистка порадовала фанатов новой фотосессией.
Светлана Ходченкова похвасталась подтянутой фигурой.
Артистка порадовала фанатов новой фотосессией.
Светлана опубликовала в Instagram многозначительный снимок. Ходченкова
в крошечном купальнике сидит на краю бассейна, прижав колени к груди. Мокрые
волосы звезды небрежно опущены на глаза, создавая на лице артистки игру света и
тени.
Фотограф выбрал черно-белый фильтр, что сделало кадр невероятно
чувственным. Добавим, что 35-летняя артистка в отличной форме.
Поклонников взбудоражил пост звезды. За несколько часов под
публикацией набралось более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Фолловеры
не скупились на комплименты. "Женственна!сексуальна!
загадочна!😚😚😚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Тело
шикарное!😊", "Светлана, все синхронно,
классика чёрно белое,ты простая,что может быть лучше 🤗👏👍✌️", "👍🏻👍🏻👍🏻вот это я понимаю фотка) какая фигура, какие
изгибы! Вах! Песня! Красавица!)", "Восхищаюсь, Светлана такая стройняжка
стала", – нахваливали звезду интернет-обыватели.
Отметим, что красавица не замужем. С супругом Владимиром
Яглычем она развелась восемь лет назад и до ЗАГСА пока не дошла. Хотя ее
бывший муж времени даром не терял: снова женился и воспитывает ребенка.
Ходченкова сосредоточилась на карьере и не прогадала. Светлана
одна из самых востребованных актрис в России.
Артистка долгое время скрывала свою личную жизнь от прессы.
Однако информация том, что Ходченкова находится в романтических отношениях с
бизнесменом Георгием Петришиным все же стала достоянием общественности. "Хочу
детей, готовить обеды и ужины мужу. Но вряд ли смогу отказаться от кино", -
теперь уже открыто делится своими планами звезда. По словам Светланы, она
сможет совмещать работу и уход за ребенком.