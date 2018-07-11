Светлана Ходченкова похвасталась подтянутой фигурой. Артистка порадовала фанатов новой фотосессией.

Светлана Ходченкова похвасталась подтянутой фигурой.Артистка порадовала фанатов новой фотосессией.Светлана опубликовала в Instagram многозначительный снимок. Ходченковав крошечном купальнике сидит на краю бассейна, прижав колени к груди. Мокрыеволосы звезды небрежно опущены на глаза, создавая на лице артистки игру света итени.Фотограф выбрал черно-белый фильтр, что сделало кадр невероятночувственным. Добавим, что 35-летняя артистка в отличной форме.Поклонников взбудоражил пост звезды. За несколько часов подпубликацией набралось более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Фолловерыне скупились на комплименты. "Женственна!сексуальна!загадочна!😚😚😚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Телошикарное!😊", "Светлана, все синхронно,классика чёрно белое,ты простая,что может быть лучше 🤗👏👍✌️", "👍🏻👍🏻👍🏻вот это я понимаю фотка) какая фигура, какиеизгибы! Вах! Песня! Красавица!)", "Восхищаюсь, Светлана такая стройняжкастала", – нахваливали звезду интернет-обыватели.Отметим, что красавица не замужем. С супругом ВладимиромЯглычем она развелась восемь лет назад и до ЗАГСА пока не дошла. Хотя еебывший муж времени даром не терял: снова женился и воспитывает ребенка.Ходченкова сосредоточилась на карьере и не прогадала. Светланаодна из самых востребованных актрис в России.Артистка долгое время скрывала свою личную жизнь от прессы.Однако информация том, что Ходченкова находится в романтических отношениях сбизнесменом Георгием Петришиным все же стала достоянием общественности. "Хочудетей, готовить обеды и ужины мужу. Но вряд ли смогу отказаться от кино", -теперь уже открыто делится своими планами звезда. По словам Светланы, онасможет совмещать работу и уход за ребенком.