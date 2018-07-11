Экс-футболист Алексей Смертин, занимающий должность офицера Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, сообщил журналистам, что в нашей стране возможно введение паспорта болельщика на играх отечественной премьер-лиги.

Экс-футболист Алексей Смертин, занимающий должность офицера Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, сообщил журналистам, что в нашей стране возможно введение паспорта болельщика на играх отечественной премьер-лиги."Есть идея использовать паспорт болельщика на матчах чемпионата России, чтобы у болельщика была ответственность, — цитирует Смертина ТАСС. – Это дисциплинирует всех болельщиков, приходящих на стадион".Смертин отметил, что считает замечательной идеей введение паспортов болельщика по всей стране: "Кубок конфедераций и чемпионат мира показали, что это необходимо в чемпионате России, но, скорее всего, мы будем думать об этом не в этом году".Напомним, что паспорт болельщика является обязательным документом для допуска на матчи чемпионата мира 2018 года. Некоторое эксперты считают, что при не слишком высокой посещаемости матчей отечественного чемпионата введение паспортов болельщика может еще снизить интерес к играм команд высшего российского дивизиона.