Выход английской сборной в полуфинал чемпионата мира по
футболу, в котором она встретится с командой Хорватии, привел к невиданному
ранее наплыву британских болельщиков в Россию. Почти десять тысяч подданных Ее
Величества ожидаются сегодня, 11 июля на стадионе Лужники.
Выход английской сборной в полуфинал чемпионата мира по
футболу, в котором она встретится с командой Хорватии, привел к невиданному
ранее наплыву британских болельщиков в Россию. Почти десять тысяч подданных Ее
Величества ожидаются сегодня, 11 июля на стадионе "Лужники".
На родине от команды ждут минимум выхода в финал, где Англия
наконец-то сможет встретиться со своим давним соперником Францией. "Наконец-то,
кубок отправится домой", – английские болельщики в социальных сетях,
ожидая, что главный трофей окажется на родине футбола.
В помощь английским болельщикам уважаемая британская газета подготовила
список продуктов первой необходимости, которые рекомендует обязательно
попробовать во время поездки в Россию. Журналист Джайлс Уиттелл отмечает, что
за последние десятилетия ничто так сильно не изменилось в России как еда,
которой в стране много и она, по его мнению, вкусная. В список вошли, в частности, лососевая икра,
яблочные пирожки, водка и пиво "Балтика".
Примечательно, что ажиотажный спрос на российское пиво
разных производителей привел в июне к дефициту пенного напитка в отдельных
заведениях Москвы и других городов, сообщает новостной портал . Издание цитирует владельцев кафе в Екатеринбурге, рапортующих, что
интуристам, выпивающим в их заведении в день до полутора тысяч литров пива, его
постоянно не хватает, а партнеры едва успевают завозить новые партии.
Впрочем, по мнению самих производителей пива уровень
потребления напитка для них сюрпризом не стал. В пивоваренной компании
"Балтика", например, подчеркнули, что
спортивный праздник такого масштаба может стать одним из драйверов роста
спроса на продукцию пивоваренных компаний и перераспределения объемов продаж
между игроками и видами упаковки в конкретном периоде.
"Еще одним фактором, который может оказывать влияние на
рост спроса, является хорошая погода в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года в ряде регионов страны", – заявили в пресс-службе
"Балтики".
Стоит добавить, что много позитивных впечатлений о нашей стране
вынес из своих поездок молодой британский Тео Огден, попытавшийся
развенчать в своем видео основные мифы, сложившиеся у англичан о России.
Россияне, по его мнению, очень приветливы и по-доброму отнеслись к болельщикам
из Туманного Альбиона.