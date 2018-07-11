Выход английской сборной в полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором она встретится с командой Хорватии, привел к невиданному ранее наплыву британских болельщиков в Россию. Почти десять тысяч подданных Ее Величества ожидаются сегодня, 11 июля на стадионе Лужники.

Выход английской сборной в полуфинал чемпионата мира пофутболу, в котором она встретится с командой Хорватии, привел к невиданномуранее наплыву британских болельщиков в Россию. Почти десять тысяч подданных ЕеВеличества ожидаются сегодня, 11 июля на стадионе "Лужники".На родине от команды ждут минимум выхода в финал, где Англиянаконец-то сможет встретиться со своим давним соперником Францией. "Наконец-то,кубок отправится домой", – английские болельщики в социальных сетях,ожидая, что главный трофей окажется на родине футбола.В помощь английским болельщикам уважаемая британская газета подготовиласписок продуктов первой необходимости, которые рекомендует обязательнопопробовать во время поездки в Россию. Журналист Джайлс Уиттелл отмечает, чтоза последние десятилетия ничто так сильно не изменилось в России как еда,которой в стране много и она, по его мнению, вкусная. В список вошли, в частности, лососевая икра,яблочные пирожки, водка и пиво "Балтика".Примечательно, что ажиотажный спрос на российское пиворазных производителей привел в июне к дефициту пенного напитка в отдельныхзаведениях Москвы и других городов, сообщает новостной портал . Издание цитирует владельцев кафе в Екатеринбурге, рапортующих, чтоинтуристам, выпивающим в их заведении в день до полутора тысяч литров пива, егопостоянно не хватает, а партнеры едва успевают завозить новые партии.Впрочем, по мнению самих производителей пива уровеньпотребления напитка для них сюрпризом не стал. В пивоваренной компании"Балтика", например, подчеркнули, чтоспортивный праздник такого масштаба может стать одним из драйверов ростаспроса на продукцию пивоваренных компаний и перераспределения объемов продажмежду игроками и видами упаковки в конкретном периоде."Еще одним фактором, который может оказывать влияние нарост спроса, является хорошая погода в сравнении с аналогичным периодомпредыдущего года в ряде регионов страны", – заявили в пресс-службе"Балтики".Стоит добавить, что много позитивных впечатлений о нашей страневынес из своих поездок молодой британский Тео Огден, попытавшийсяразвенчать в своем видео основные мифы, сложившиеся у англичан о России.Россияне, по его мнению, очень приветливы и по-доброму отнеслись к болельщикамиз Туманного Альбиона.