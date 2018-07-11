Сегодня Владимир Путин посетил одно из самых почитаемых в России святых мест. Глава государства побывал на Валааме в день памяти основателей Спасо-Преображенского монастыря — преподобных Сергия и Германа. Впрочем, президент приезжает в эти места не только по праздникам. Путин давно следит за судьбой обители.

Сегодня Владимир Путин посетил одно из самых почитаемых в России святых мест. Глава государства побывал на Валааме в день памяти основателей Спасо-Преображенского монастыря — преподобных Сергия и Германа. Впрочем, президент приезжает в эти места не только по праздникам. Путин давно следит за судьбой обители.О главном празднике Валаамской обители — дне памяти ее основателей, преподобных Сергия и Германа возвещал колокольный звон, что с рассвета огласил тишину островов архипелага. А в главном Спасо-Преображенском храме началась божественная литургия.Этот великий праздник в древнем монастыре встретил президент Владимир Путин. К Спасо-Преображенскому собору главу государства подъехал за рулем автомобиля.На Валаам, страдавший от разрухи, Путин впервые приехал еще в качестве паломника много лет назад, и с тех пор глава государства бывает здесь регулярно. И обязательно в дни памяти основателей. За это время Валаам преобразился — скиты отстроены, храмы отреставрированы, а в центре красуется обновленный Спасо-Преображенский собор."Пример монастырей, как в прошлом, так и в настоящем, может помочь людям выработать правильное отношение, правильный взгляд на свое участие в жизни всего народа, в жизни нашего общества. Вот таким образом, через духовный подвиг, который совершается в обителях, мы можем приобщаться к таким идеям, к таким мыслям и к такой жизни, которая может реально изменить жизнь всего народа, всей страны к лучшему", — сказал патриарх Кирилл.Наместник монастыря владыка Панкратий стоял у истоков возрождения обители, которой он мечтает вернуть величие прежних лет."Ее называли Северным Афоном, это как называл Нимерович Данченко — Мужицкое царство. Это была монашеская страна, небольшая. Вот к этому мы и стремимся, это мы и хотим. Чтобы Ваалам был восстановлен полностью", — отметил епископ Панкратий.Восстанавливается не только облик, но и духовные традиции. Связь настоящего и прошлого. В монастыре президент поклонился раке с мощами преподобных Сергия и Германа, что покоятся под спудом в самом центре храма.За свою 700-летнюю историю обитель была разрушена четыре раза, но святые мощи основателям удалось сохранить от захватчиков. Для этого монахи придумали спрятать святыню в расщелине мощной гранитной плиты, на которой покоится монастырь.После посещения храма президент пообщался с предстоятелем Русской православной церкви. Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве.Здесь есть свой флот, мастерские, пекарня и молочный мини-завод, где делают удивительные по вкусу сыры. А еще есть автомастерская. Там монахи восстанавливают ретро-автомобили."В 2008 году мы взяли его со свалки, с Выборга за 10 тысяч рублей. Выкупили, перегнали сюда, на Валаам. Состояние у него было, конечно, удручающее. И вот за три года мы его восстановили", — рассказал, управляя автомобилем Вениамин, монах Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.Созидание — основа жизни монахов на Валааме. Зарядиться этой животворящей энергией на Валаам приезжают сотни паломники. Они едут сюда в эти дни со всей страны. Со смирением и радостью в сердце."Дай вам Бог получить то, за чем приехали". Так приветствуют монахи паломников и богомольцев. Словами, которые когда-то сказал здесь писателю Ивану Шмелеву схимник отец Сисой. Словами, что в эти важные дни звучат особенно проникновенно.Валаам — архипелаг веры, окруженный водой. Этот день — праздник не только Валаамского монастыря. Всей русской церкви, а в широком смысле и вселенского православия. Одним из немеркнущих очагов которого, благодаря преподобным Сергию и Герману, и стал почитаемый монастырь.