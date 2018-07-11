В третьем чтении приняты поправки в Гражданский и Уголовный кодексы, согласно которым угонщику предстоит расплачиваться за ущерб, причиненный автомобилю, даже если он не будет в этом виноват. Закон будет рассматривать такого угонщика как лицо, создавшее условия для нанесения вреда.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-07-2018-avtougonshhikov-zastavyat-oplachivat-prichinennyj-ushherb.html" target="_blank">Автоугонщиков заставят оплачивать причиненный ущерб</a> - В третьем чтении приняты поправки в Гражданский и Уголовный кодексы, согласно которым угонщику предстоит расплачиваться за ущерб, причиненный автомобилю, даже если он не будет в этом виноват. Закон будет рассматривать такого угонщика как лицо, создавшее условия для нанесения вреда.
[url=http://33live.ru/novosti/11-07-2018-avtougonshhikov-zastavyat-oplachivat-prichinennyj-ushherb.html]Автоугонщиков заставят оплачивать причиненный ущерб[/url] - В третьем чтении приняты поправки в Гражданский и Уголовный кодексы, согласно которым угонщику предстоит расплачиваться за ущерб, причиненный автомобилю, даже если он не будет в этом виноват. Закон будет рассматривать такого угонщика как лицо, создавшее условия для нанесения вреда.