Что обрел Сергей Барышев благодаря сериалу Тайны следствия, почему его персонаж следователь Винокуров расстался со следователем Швецовой, и какие несчастья сплотили супружеский союз Сергея с журналисткой Екатериной? Об этом актер рассказал Борису Корчевникову в программе Судьба человека

Сергей Барышев известен по ролям в картинах: "Склифосовский. Реанимация", "Мать и мачеха", "Дворик", "Офицеры-2", однако более других зрителям памятна роль следователя Винокурова в сериале "Тайны следствия". Больше 10 лет он играл этого персонажа, а когда Винокуров расстался со следователем Швецовой, то поклонники сериала долго не могли это простить и самому актеру.Расставание же это и с сериалом, и с ролью было вызвано трагедией, которая произошла в жизни Барышева. В дорожном конфликте Сергей вступился за девушку и получил сильный удар сзади.Медики диагностировали у актера сотрясение мозга и повреждение позвоночника, так что после травмы полтора года он не мог работать"Начались кредиты, которые мы до сих пор отдаем", – признался Барышев в программе "Судьба человека"."Мы" – это Сергей и его вторая супруга Екатерина. На долю супругов выпали тяжелые испытания, но они только сплотили их.С Екатериной актер познакомился, когда она приехала к нему из Германии брать интервью. Уже через несколько месяцев они поженилась, и Сергей принял ее сына от первого брака как родного – у них сложились замечательные отношения.Однако потом, когда Екатерина была беременна, у нее нашли страшную болезнь. Ребенка она потеряла и предложила Сергею развестись, чтобы не быть для него обузой.Но для Сергея это было невозможно: он понял, что судьба Екатерины неразрывно связана с его судьбой. Барышев остался с женой, и вместе они смогли победить болезнь Екатерины.Почему не сложились отношения с первой женой, по какой причине решил пойти служить в армию, уже будучи актером театра, кем мечтал видеть сына отец Сергея – художник по призванию, работавший на заводе по производству троллейбусов в городе Энгельсе, и что он обрел благодаря сериалу "Тайны следствия"? Об этом Сергей Барышев рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".