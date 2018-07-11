19 лет назад на фестивале искусств Славянский базар в Витебске состоялось одно из первых выступлений Николая Баскова. Теперь же – уже в статусе императора российской эстрады он представил там шоу Игра. Корреспондент Dni.Ru наблюдал за концертом в числе нескольких тысяч зрителей Летнего амфитеатра.

19 лет назад на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" состоялось одно из первых выступлений Николая Баскова. Теперь же – уже в статусе "императора российской эстрады" он представил там шоу "Игра". Корреспондент Dni.Ru наблюдал за концертом в числе нескольких тысяч зрителей Летнего амфитеатра.Алла Пугачева, к ближнему кругу которой часто причисляют Николая Баскова, в недавнем интервью Олегу Меньшикову заявила: "Есть два типа артистов. Те, которые несут себя, чтобы показать себя великолепным, красиво одетым, с прекрасными голосами. Чтобы их любили. А есть другая категория артистов, которые идут на сцену, чтобы любить людей, которые делают тебя счастливой. И считают за честь просто выйти и выступить перед ними".Николай Басков относится, очевидно, к первой. Он любит себя в искусстве и искусство в себе, ему нравится быть обожаемым, блистательным, великолепным. И шоу "Игра" – лучший тому пример. "Я заработал много денег и сделал программу, о которой всегда мечтал, – рассказал артист. – Для меня это был определенный этап в жизни схудожественной и эстетической точки зрения. Получилась высокобюджетная постановка,которую я уже показал более 50 раз в разных городах и страна".Постановка даже в урезанной гастрольной версии поражает размахом – такого уровня шоу в нашей стране делали только Анита Цой, Ани Лорак да Филипп Киркоров.Басков, как известно, находится в вечном, хотя и шуточном, соперничестве с российским поп-королем, поэтому и нарек себя "императором". Ясно, что ему надо было любой ценой перещеголять Филиппа с его высокобюджетным шоу "Я". И, надо сказать, Баскову удалось побить Киркорова. Даже костюмами, которые "императору" шил сам Валентин Юдашкин. На один из них ушло 80 тысяч стразов, чем Басков, конечно, похвастался. Киркоров с его торчащими из всех щелей перьями. что называется, курит в углу.Николай представил драматургически выстроенный спектакль, в котором соединил разные эпохи и стили – здесь и гладиаторы, и эпоха диско, и китайская опера, и цирк, и комедия дель арте. Древнеримская колесница, китайский дракон, барочные парики сменили друг друга, пока Басков летал над сценой на качелях или появляся при помощи лифта из под нее.Артист в почти трехчасовом концерте показал все, на что способен в вокальном плане – звучала и ария "Мистера икс" из оперетты "Принцесса цирка", и ария Калафа из оперы Турнадот, и шуточный хит "Николай-ла-ла-ли-ла-лай", и "Шарманка", ставшая давно визитной карточкой Николая. Композицию "Памяти Карузо", с которой когда-то и началась карьера Баскова, он посвятил Лучано Паваротти, считая его своим учителем. Причем спели они ее "дуэтом" – голос великого тенора звучал в записи. А песня "Вишневая любовь" – это приветствие родителям, которые приехал в Витебск на концерт сына. Их фотографии мелькали на заднике сцены, и это было очень трогательно.Можно спорить о качестве отдельных песен Баскова, где, например. есть такие строчки: "Я построю дом без дверей – сердцем согрею", или "Твои руки ночью жадней – лето в ладонях". Можно думать, что всего его песни – это бесконечно звучащий мотив из песни "Все цветы". Но это частности. Важнее, что Николай показал себя как большой артист, способный думать и иронизировать над собой, быть умным и дурашливым, не боящимся экспериментов и смелых фантазий.Та же Пугачева, посмотрев шоу "Игра" в Москве сказала: "Это певец, на которого смотришь и улыбаешься, он валяет дурака, смешит!" И мудрая певица, как всегда, была права.