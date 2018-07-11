Зарегистрировать новый автомобиль скоро можно будет сразу в салоне после покупки. Проект соответствующего закона в ближайшее время должны принять в российской Госдуме.

Зарегистрировать новый автомобиль скоро можно будет сразу в салоне после покупки. Проект соответствующего закона в ближайшее время должны принять в российской Госдуме.Свой автомобиль теперь можно будет зарегистрировать даже в автосалоне. В Госдуме прошло первое чтение закона об упрощении получении номеров, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в комитете по транспорту. Обсуждение новых норм идет с 2011 года. И вот парламентарии, кажется, вышли на финишную прямую. Таблицы поправок, которые нижняя палата планирует принять, еще не опубликованы. Но дилеры уже потирают руки. Услуга будет платной, но пока распространяться будет только на новые машины. При этом будет частично решена проблема с поддельными ОСАГО."Постановка на учет. Сегодня понятно, что требуется полис ОСАГО. Теперь предъявлять его в бумажном виде не нужно. Достаточно это сделать в электронном виде. И самое, на мой взгляд, правильное, что поддельных полисов ОСАГО использовать будет практически невозможно. Все равно все будут пробиваться через базу, и база покажет, есть такой полис или нет такого полиса", — подчеркивает вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Владислав Рыдаев.Чтобы предоставить новый сервис клиенту, у дилера должен быть договор с производителями и штат квалифицированных сотрудников. Тогда компания попадет в реестр ФАС. Сотрудники автосалона будут проверять регистрационные данные на машину, передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера. Пакет согласованных документов автовладелец получает вместе с ключами от машины."Текущий текст закона является половинчатым, предусматривает выдачу номеров только на новые автомобили. Хотя если взять количество с клиентами, которые у нас есть, то в основном это конечно сервис", — говорит председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Автодилеры считают, что можно было бы регистрацию всех авто отдать в руки частников. Тем более что ГИБДД теперь будет только назначать госномер, а саму металлическую пластину на бампер можно будет купить у любого лицензированного производителя. Не исключено, что теперь госпошлина будет дешевле. Эксперты считают, что нововведения принимаются своевременно, но должны пройти проверку временем."Я думаю, процентов на 95 он будет и востребован, и действительно упростит жизнь автовладельцам. Чего я бы не сказал о том предложении, которое выносят автосалоны, чтобы перенести эту схему и на вторичный рынок, — оценивает закон глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.Комитет Госдумы по транспорту убрал и ряд пробелов в законодательстве. Теперь регистрировать автомобили нельзя на несовершеннолетних подростков младше 16 лет. Взамен проржавевших VIN-номеров на кузове машины, будут наносить дублирующие знаки. Не исключено, что и ПСТ станут электронными. Поправки могут вступить в силу уже в 2019 году.