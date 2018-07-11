Центральная избирательная комиссия одобрила создание так называемых дачных избирательных участков. На них смогут голосовать москвичи, которые в день выборов будут находиться за пределами столицы. В ЦИКе отметили, что такие участки должны отвечать всем требованиями прозрачности и безопасности.

Центральная избирательная комиссия одобрила создание так называемых "дачных" избирательных участков. На них смогут голосовать москвичи, которые в день выборов будут находиться за пределами столицы. В ЦИКе отметили, что такие участки должны отвечать всем требованиями прозрачности и безопасности.О том, что на предстоящих выборах мэра москвичи смогут проголосовать за пределами столицы, стало известно еще в мае, когда в Избирательный кодекс столицы внесли соответствующие изменения. И вот сегодня на заседании Центризбиркома стало понятно, как все это будет организовано.Во-первых, за пределами Москвы откроют 209 избирательных участков, причем речь не только о Московской области: проголосовать можно будет в Калужской, Владимирской и Тульской областях. Во-вторых, все участки расположатся на территории крупных СНТ. Специальная рабочая группа объехала все районы компактного проживания москвичей и определила места для участков."Наша задача, стратегия — выборы без границ. Техническое обеспечение, максимальный общественный контроль и прозрачность, максимальная безопасность и невозможность исказить результаты", — рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.Участки будут представлять из себя временные модульные конструкции — как раз сейчас их монтируют и подключают к электроснабжению. Важный момент: общественный штаб по наблюдению за выборами предложил, чтобы каждый такой участок был оборудован видеокамерами. В Центризбиркоме такое предложение поддержали."У нас нет разницы между участком, расположенным в районе Арбата или в Калужской области. Это участок по выборам мэра Москвы, никакой разницы не будет. Более того: мы из Москвы направим наблюдателей туда", — говорит председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра г. Москвы Алексей Венедиктов.На таких, как их называют, "дачных" избирательных участках смогут проголосовать больше трех миллионов москвичей. Однако для этого нужно подать специальное заявление в МФЦ. Их выездные пункты будут работать там же, в садовых товариществах.