В Третьяковской галерее дали разъяснение по поводу скандала, который разгорелся вокруг так называемых нелегальных экскурсий. Как говорят в музее, рассказывать о картинах могут только аккредитованные гиды. Но как отличить несанкционированную лекцию от беседы сведущих посетителей?

В Третьяковской галерее дали разъяснение по поводу скандала, который разгорелся вокруг так называемых нелегальных экскурсий. Как говорят в музее, рассказывать о картинах могут только аккредитованные гиды. Но как отличить несанкционированную лекцию от беседы сведущих посетителей?Обычный поход с коллегами и студентами в Третьяковскую галерею закончился для историка Олега Айрапетова неожиданно. Сотрудники музея потребовали прекратить экскурсию, хотя педагог свою беседу с аспирантами таковой не считал."Мы подходили к картинам и раза три или четыре их обсуждали. Подошел человек и попросил нас замолчать. Собственно говоря, а что мы такого делали?" — недоумевает он.Беседа о моде XIX века стала причиной неприятного разговора и для Тима Ильясова."Мы друг другу рассказывали про платья на картинах, потому что это предмет нашего интереса. Попросили нас прекратить экскурсию, но вопрос был в том, что это была не экскурсия", — объясняет исследователь моды и журналист.Как оказалось, все дело в новом правиле: с 15 мая в галерее ввели обязательное получение разрешения для гостевых экскурсоводов. Отсюда и пристальное внимание к группам. Это не касается преподавателей, но им необходимо оформить специальное разрешение."То, что в наших правилах есть пункт о запрещении ведения экскурсий — от одного до 20 человек — это касается именно ведения экскурсий. Имеется в виду деятельность, которая не согласована с музеем и представляет собой такую нелегитимную коммерческую деятельность", — говорит заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научно-просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер.Главная задача — пресечь работу нелегальных гидов. Особенно много их становится в туристический сезон. Они экономят на специальном разрешении, а посетителей буквально караулят у входа.Отличить нелегальную экскурсию от дружеского обсуждения произведения искусства, по словам сотрудников Третьяковской галереи, довольно просто. И если первое запрещено, то второе не только разрешено, но и всячески приветствуется."Вы бы сами почувствовали разницу между тем человеком, который ведет экскурсию, и компанией друзей, которые обмениваются впечатлениями", — уверена Марина Эльзессер.Беспокоятся сотрудники музеев и о содержании подозрительных экскурсий, чтобы у любителей искусства не сложилось неправильного представления о выставленных шедеврах."Проблема черных экскурсоводов серьезная, но, по моему мнению, бороться с нею надо в корне. Надо проверять в Интернете, на площади трех вокзалов — везде, где предлагаются такие экскурсии", — говорит академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.Недавно и в Музее Москвы ввели систему разрешений для экскурсоводов со стороны. Им выдают специальные бейджи."Делается это исключительно для удобства, для того, чтобы группы не накладывались друг на друга по времени, чтобы люди не мешали друг другу", — говорит генеральный директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.Чтобы никто не мешал друг другу в музеях, и каждый смог наслаждаться шедеврами по правилам, их предстоит еще усовершенствовать.