В Ингушетии суд признал виновным местного жителя в хищении около 5 миллионов рублей из бюджета республики сотрудника администрации села Бейни. Почти 2 года он вносил отчеты и заявки с заведомо ложными сведениями о начислении 11 работницам сельской администрации пособий по беременности и родам.

В Ингушетии суд признал виновным местного жителя в хищении около 5 миллионов рублей из бюджета республики сотрудника администрации села Бейни.Как сообщили в республиканской прокуратуре, материальный ущерб на сумму более 4,7 миллиона рублей был причинен им отделению Фонда социального страхования России по Ингушетии, и на сумму около 360 тысяч рублей — администрации села Бейни.Отмечается, что с 2014-го по 2016 год обвиняемый вносил представляемые в региональное отделение Фонда социального страхования РФ в отчеты и заявки с заведомо ложными сведениями о начислении 11 работницам сельской администрации пособий по беременности и родам.Причем, две женщины из этого списка являлись близкими родственницами, остальные же были вымышленными лицами. Затем незаконно перечисленные денежные средства обвиняемый обналичивал через банкоматы и тратил на личные нужды.С учетом частичного возмещения причиненного материального ущерба потерпевшим сторонам, а также наличия на иждивении бывшего чиновника двух малолетних детей суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.Кроме того, по решению суда он должен в полном объеме возместить причиненный материальный ущерб.