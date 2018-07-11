После того, как известный российский футболист Денис Черышев забил гол в ворота хорватов, Ольга Бузова заявила, что готова выйти за него замуж. Но нужно ли это Черышеву, который уже несколько лет состоит в отношениях с испанкой Кристиной Кобе? Dni.ru выяснили, кем является возлюбленная футболиста, и почему Бузовой не стоит рассчитывать на брак с Черышевым.

После того, как известный российский футболист ДенисЧерышев забил гол в ворота хорватов, Ольга Бузова заявила, что готова выйти занего замуж. Но нужно ли это Черышеву, который уже несколько лет состоит вотношениях с испанкой Кристиной Кобе? Dni.ruвыяснили,кем является возлюбленная футболиста, и почему Бузовой не стоит рассчитывать набрак с Черышевым.Кристина Кобе (24) и Денис Черышев (27) вместе уже двагода. В противоположность многим девушкам футболистов, Кристина никогда не быламоделью. Напротив, она получила высшее образование в Шотландии и Валенсии. Сейчасработает адвокатом.Также девушка свободно владеет несколькими иностраннымиязыками. Кристина познакомились с Денисом в юридической конторе в Мадриде,выиграв его дело против "Реала".Ольга Бузова, которая старше Черышева на пять лет,заявила, что ее совершенно не смущает разница в возрасте. Ольгу вообще ничего несмущает, лишь бы ее молодой человек смог "растоптать свою гордость и самолюбие"ради такой девушки, как она сама.Кстати, насчет самолюбия и амбиций: возлюбленнаяДениса скромна и сдержанна. Она бы легко могла опубликовывать сотни фотографиис российским футболистом, но не делает этого. Ее снимки можно найти лишь в Instagram самого Черышева.В противовесгромким словам Бузовой в социальных сетях, Кристина Кобе приехала в Россию нагрупповой этап поддержать своего избранника. Девушка сосредоточена на карьере,но ради любимого человека взяла перерыв. Так, девушка оказалась в страстныхобъятиях Дениса сразу же после окончания матча Россия – Египет. А после матча сСаудовской Аравией российский футболист заявил, что без поддержки родителей, Богаи Кристины не забил бы гол.