После того, как известный российский футболист Денис
Черышев забил гол в ворота хорватов, Ольга Бузова заявила, что готова выйти за
него замуж. Но нужно ли это Черышеву, который уже несколько лет состоит в
отношениях с испанкой Кристиной Кобе? Dni.ru
выяснили,
кем является возлюбленная футболиста, и почему Бузовой не стоит рассчитывать на
брак с Черышевым.
После того, как известный российский футболист Денис
Черышев забил гол в ворота хорватов, Ольга Бузова заявила, что готова выйти за
него замуж. Но нужно ли это Черышеву, который уже несколько лет состоит в
отношениях с испанкой Кристиной Кобе? Dni.ru
выяснили,
кем является возлюбленная футболиста, и почему Бузовой не стоит рассчитывать на
брак с Черышевым.
Кристина Кобе (24) и Денис Черышев (27) вместе уже два
года. В противоположность многим девушкам футболистов, Кристина никогда не была
моделью. Напротив, она получила высшее образование в Шотландии и Валенсии. Сейчас
работает адвокатом.
Также девушка свободно владеет несколькими иностранными
языками. Кристина познакомились с Денисом в юридической конторе в Мадриде,
выиграв его дело против "Реала".
Ольга Бузова, которая старше Черышева на пять лет,
заявила, что ее совершенно не смущает разница в возрасте. Ольгу вообще ничего не
смущает, лишь бы ее молодой человек смог "растоптать свою гордость и самолюбие"
ради такой девушки, как она сама.
Кстати, насчет самолюбия и амбиций: возлюбленная
Дениса скромна и сдержанна. Она бы легко могла опубликовывать сотни фотографии
с российским футболистом, но не делает этого. Ее снимки можно найти лишь в Instagram самого Черышева.
В противовес
громким словам Бузовой в социальных сетях, Кристина Кобе приехала в Россию на
групповой этап поддержать своего избранника. Девушка сосредоточена на карьере,
но ради любимого человека взяла перерыв. Так, девушка оказалась в страстных
объятиях Дениса сразу же после окончания матча Россия – Египет. А после матча с
Саудовской Аравией российский футболист заявил, что без поддержки родителей, Бога
и Кристины не забил бы гол.