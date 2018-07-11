Чем гордятся и о чём мечтают жители Селивановского района? Депутаты ЗакСобрания продолжают инспектировать Владимирскую область. В этот раз спикер областного парламента Владимир Киселёв с рабочей поездкой посетил Красную Горбатку. В рамках выездного дня Законодательного собрания депутаты побывали на местном заводе, в районной больнице и Доме культуры, где сейчас активно проводится ремонт. Подробнее расскажет Татьяна Данилова.
Чем гордятся и о чём мечтают жители Селивановского района? Депутаты ЗакСобрания продолжают инспектировать Владимирскую область. В этот раз спикер областного парламента Владимир Киселёв с рабочей поездкой посетил Красную Горбатку. В рамках выездного дня Законодательного собрания депутаты побывали на местном заводе, в районной больнице и Доме культуры, где сейчас активно проводится ремонт. Подробнее расскажет Татьяна Данилова.