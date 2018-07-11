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<a href="http://33live.ru/novosti/11-07-2018-deputaty-izuchayut-problemy-na-mestax.html" target="_blank">Депутаты изучают проблемы на местах</a> - Чем гордятся и о чём мечтают жители Селивановского района? Депутаты ЗакСобрания продолжают инспектировать Владимирскую область. В этот раз спикер областного парламента Владимир Киселёв с рабочей поездкой посетил Красную Горбатку. В рамках выездного дня Законодательного собрания депутаты побывали на местном заводе, в районной больнице и Доме культуры, где сейчас активно проводится ремонт. Подробнее расскажет Татьяна Данилова.