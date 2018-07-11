Актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились, правда, всего лишь в рамках телепроекта о разведенных парах. Артисты отмечают, что теперь их объединяет общий сын и дружба. Громкий развод многому научил Агнию. Теперь на взаимоотношения мужчины и женщины она смотрит несколько прагматично.

Актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились,правда, всего лишь в рамках телепроекта о разведенных парах. Артисты отмечают,что теперь их объединяет общий сын и дружба. Громкий развод многому научилАгнию. Теперь на взаимоотношения мужчины и женщины она смотрит несколькопрагматично.Агния уверена, что очень глупо ждать, что близкий человекизменится. По мнению артистки, можно либо принять человека таким каков он есть,либо отказаться от него, а переделывать никого не надо. "Мне кажется, глупождать изменений от человека. Либо идешь с ним рука об руку, либо встаешь напуть компромиссов, либо разводишься. Думаю, подстраиваться можно до той поры,пока тебе это интересно", – поведала Дитковските.Агния говорит, что любимому человеку может простить очень многое."Пока всем все прощала. Я, честно говоря, незлопамятный и необидчивый человек",– заявила звезда. Однако это не помешает ей высказать все то, что она думаетнапрямую, артистка с улыбкой называет себя правдорубом.Дитковските отметила, что личные проблемы старается решатьлибо самостоятельно, либо с помощью друзей, психологов же она обходит стороной."Я во всем стараюсь увидеть логику, иначе начинаю теряться. По сути, проблемы увсех одинаковые. Например, есть такая бытовая проблема: женщине надоело убиратьза мужчиной. Психолог может дать ключ – отвернуться, остыть, повернуться исказать: "Милый, я все поняла, все сделаю". Специалисты призывают либо послатьвсе к черту, либо проглотить обиду и не обращать внимания. Но в последнемслучае мы не выплескиваем эмоции, что может привести к болезни", – рассказала артисткаизданию .