Актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились,
правда, всего лишь в рамках телепроекта о разведенных парах. Артисты отмечают,
что теперь их объединяет общий сын и дружба. Громкий развод многому научил
Агнию. Теперь на взаимоотношения мужчины и женщины она смотрит несколько
прагматично.
Актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились,
правда, всего лишь в рамках телепроекта о разведенных парах. Артисты отмечают,
что теперь их объединяет общий сын и дружба. Громкий развод многому научил
Агнию. Теперь на взаимоотношения мужчины и женщины она смотрит несколько
прагматично.
Агния уверена, что очень глупо ждать, что близкий человек
изменится. По мнению артистки, можно либо принять человека таким каков он есть,
либо отказаться от него, а переделывать никого не надо. "Мне кажется, глупо
ждать изменений от человека. Либо идешь с ним рука об руку, либо встаешь на
путь компромиссов, либо разводишься. Думаю, подстраиваться можно до той поры,
пока тебе это интересно", – поведала Дитковските.
Агния говорит, что любимому человеку может простить очень многое.
"Пока всем все прощала. Я, честно говоря, незлопамятный и необидчивый человек",
– заявила звезда. Однако это не помешает ей высказать все то, что она думает
напрямую, артистка с улыбкой называет себя правдорубом.
Дитковските отметила, что личные проблемы старается решать
либо самостоятельно, либо с помощью друзей, психологов же она обходит стороной.
"Я во всем стараюсь увидеть логику, иначе начинаю теряться. По сути, проблемы у
всех одинаковые. Например, есть такая бытовая проблема: женщине надоело убирать
за мужчиной. Психолог может дать ключ – отвернуться, остыть, повернуться и
сказать: "Милый, я все поняла, все сделаю". Специалисты призывают либо послать
все к черту, либо проглотить обиду и не обращать внимания. Но в последнем
случае мы не выплескиваем эмоции, что может привести к болезни", – рассказала артистка
изданию .