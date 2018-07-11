Стефания Маликова приревновала своего отца Дмитрия Маликова к маленькому брату. Недовольство поведением знаменитого родственника девушка выразила в соцсетях.
Стефания Маликова приревновала своего отца Дмитрия Маликова к маленькому брату. Недовольство поведением знаменитого родственника девушка выразила в соцсетях.
На днях певец Дмитрий Маликов составил компанию дочери,
посетив вместе с ней выставку художника Василия Верещагина, которая проходит в Третьяковской
галерее. После этого Дмитрий опубликовал фото в своем профиле Instagram, где
написал, что культпоход с доченькой – прекрасно, но лучше с сыном на футбол.
Стефания не посчитала этот комментарий шуткой, девушка приревновала, написав в ответ: "Обидно". Певец сообщение дочери оставил без внимания.
Дмитрий в последнее время старается шутить, таким образом
показывая чувство юмора своим поклонникам. Бесспорно, ему это удается, вот только Стефания стала явно ревностно реагировать на шуточки отца. К примеру, не так давно Маликов опубликовал в личном блоге видео, на котором признается девочке, что она – приемная. Стефания ответила отцу, что его шутки не смешные.
Поклонники Маликова поддержали девушку и заявили, что шутка вышла очень злой. Когда как другая часть фанатов похвалила певца, сказав, что видят в поведении кумира желание быть в тренде.
Напомним, что в этом году 48-летний артист снова стал
отцом. В середине зимы в известном семействе с помощью суррогатной матери на
свет появился сын Елены и Дмитрия, которого назвали Марком. Случившиеся событие
удивило, но обрадовало всех фанатом творчества Маликова.
Стефания также была одержима чувством неземной радости:
публиковала проникновенные фотографии с малышом на руках и уверяла, что это ни
с чем не сравнимое счастье. Но благодаря шуткам отца, Стешу начала мучить
обычная детская ревность.
Однако, Стефания также рассуждает о том, что она уже
выросла из того возраста, когда ревность отца к брату может взять над ней
вверх. "Уверена, родители относятся к Оле, ко мне и братику одинаково. Представляю
себя многодетной мамой. Разве я смогла бы любить кого-то меньше, а кого-то
больше?". По мнению дочери артиста такое просто невозможно.