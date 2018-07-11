Очередной эфир программы Пусть говорят посвятили самому известному грустному клоуну СССР Леониду Енгибарову. В шоу приоткрыли завесу тайн с жизни его семьи.

Очередной эфир программы "Пустьговорят" посвятили самому известному "грустному клоуну" СССР Леониду Енгибарову. В шоуприоткрыли завесу тайн с жизни его семьи.О личной жизни известного артиста мало, что известно. В 1964году он познакомился с журналисткой Ярмилой Галамковой. Через год у влюбленныхродилась дочь Барбара.В возрасте 37 лет, в 1972 году Леонид умер из-за проблем ссердцем. Через пять лет погибла и мать его ребенка. Оставшись одна, дочь клоунаи журналистки вскоре исчезла из виду. С ней пытались наладить отношенияродственники из Еревана, но не получилось, сообщаетЖизнь Барбарысложилась трагически. Родив сиамских близнецов, она была вынуждена выбирать, кому из сыновей оставаться в живых. Женщина таки не смогла простить себе гибель второго ребенка. Дочери Енгибарова былонастолько тяжело жить с этой бедой, что она прекратила общение со спасеннымсыном Петером, оставив его.В студии "Пусть говорят"родственники клоуна раскрыли страшную тайну. Оказывается, дочь великого клоуна практическисошла с ума от горя. Однако, несмотря на все посланные судьбой испытания, Петерпошел по стопам знаменитого деда.Сенсацией стало то, что в студии Дмитрия Борисова появился человек,утверждающий, что именно он – сын Барбары. По словам молодого человека, о своемродстве с Леонидом Енгибаровым он узнал в 12 лет.По его признанию, решение посвятить себя цирку пришло к немупостепенно. Теперь без этой профессии он не мыслит своей жизни.Однако гости "Пусть говорят" не поверили молодому человеку. Они посчитали,что он самозванец, который хочет нажиться на имени известного клоуна.