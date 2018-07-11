Канадские исследователи выяснили, что усвоение нового моторного навыка происходит гораздо быстрее, если сразу после обучения выполнять физические упражнения в течение 15 минут. По мнению экспертов, это ускоряет реабилитацию пациентов, которые перенесли инсульт или получили серьезную травму.

Канадские исследователи выяснили, что усвоение нового моторного навыка происходит гораздо быстрее, если сразу после обучения выполнять физические упражнения в течение 15 минут. По мнению экспертов, это ускоряет реабилитацию пациентов, которые перенесли инсульт или получили серьезную травму.Для подтверждения своей теории ученые провели масштабное исследование. В эксперименте приняли участие около 30 добровольцев, которым предложили выполнить две разные задачи.Первая заключалась в том, что испытуемые должны были использовать динамометр для управления курсором на экране монитора. От силы нажатия на прибор зависело, как высоко поднимется виртуальный указатель.После этого одна группа добровольцев сразу приступала физическим упражнениям, а другая отдыхала. При этом медики измеряли активность мозга участников с помощью электроэнцефалографии, передает MedicalXpress.Через полчаса, час и 90 минут после упражнений или отдыха участники исследования должны были выполнить упрощенную версию задания с курсором. Им давался динамометр, чтобы подвинуть указателем один из прямоугольников на мониторе. Спустя сутки добровольцы снова повторили задачу.Выяснилось, что те, кто выполнял физические упражнения после задания с курсором, более эффективно и с меньшей мозговой активностью повторяли задачу, чем те, кто не тренировался. Более того, у этих испытуемых навык хорошо сохранялся даже спустя 24 часа, что говорит об отличной работе моторной памяти.