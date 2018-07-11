Светская львица Виктория Боня рассказала о подлых выходках
телеведущей Ксении Собчак. Конфликт звезд длится уже несколько лет.
Светская львица Виктория Боня рассказала о подлых выходках
телеведущей Ксении Собчак. Конфликт звезд длится уже несколько лет.
По словам Бони, Собчак несколько раз публично нападала на
нее. К примеру, в 2014 году Виктория приехала в Париж на Неделю моды. На
показе одного из модельеров ей поступил звонок от Собчак. Телеведущая спросила светскую
львицу, была ли та на демонстрации одежды Ульяны Сергеенко. Боня ответила отрицательно
и добавила, что не получала приглашение.
На следующий день в зарубежной прессе появились статьи, о
том, что Викторию не пустили на показ, так как на таких мероприятиях ей – плебейке
не место. Мол, на такие важные показы пускают только аристократов.
Узнать правду светской львице помогли хакеры, интернет-пираты взломали соцсети Ксении и опубликовали скриншоты ее переписки с дизайнером
Ульяной Сергеенко. Как оказалось, "утку" в СМИ запустила именно подлая телеведущая.
"Ульяна хотела меня пригласить и предложить свои наряды для показа
– вспоминает Боня – На что Ксения ответила, что ни в коем случае нельзя Викторию
Боню приглашать и тем более одевать. Это был хороший опыт: я наконец увидела,
кто на самом деле чего стоит".
Позже Ксения снова попыталась вылить ушат грязи на Викторию.
В одной из соцсетей телеведущая посмеялась над тем, что Боня летает
экономклассом. Светская львица была ошарашена претензиями Ксении.
"На все, что я имею в жизни, я заработала сама. У меня
никогда не было богатых родителей, и я не родилась с золотой ложкой во рту.
Более того: в Европе люди, имеющие мультимиллионные бизнесы, летают
экономклассом, и никого это не смущает. Ксюша, это нормально!" – обратилась
Боня к Собчак. Виктория добавила, что не хотела тратить по три тысячи евро
за перелет, тем более, когда это приходилось делать по нескольку раз в месяц.
Она считает, что деньгам можно найти лучшее применение. Звезда отметила, что
сейчас летает очень редко, поэтому позволяет себе купить дорогой бизнес-класс, сообщила звезда изданию "Караван историй".