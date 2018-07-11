Светская львица Виктория Боня рассказала о подлых выходках телеведущей Ксении Собчак. Конфликт звезд длится уже несколько лет.

Светская львица Виктория Боня рассказала о подлых выходкахтелеведущей Ксении Собчак. Конфликт звезд длится уже несколько лет.По словам Бони, Собчак несколько раз публично нападала нанее. К примеру, в 2014 году Виктория приехала в Париж на Неделю моды. Напоказе одного из модельеров ей поступил звонок от Собчак. Телеведущая спросила светскуюльвицу, была ли та на демонстрации одежды Ульяны Сергеенко. Боня ответила отрицательнои добавила, что не получала приглашение.На следующий день в зарубежной прессе появились статьи, отом, что Викторию не пустили на показ, так как на таких мероприятиях ей – плебейкене место. Мол, на такие важные показы пускают только аристократов.Узнать правду светской львице помогли хакеры, интернет-пираты взломали соцсети Ксении и опубликовали скриншоты ее переписки с дизайнеромУльяной Сергеенко. Как оказалось, "утку" в СМИ запустила именно подлая телеведущая."Ульяна хотела меня пригласить и предложить свои наряды для показа– вспоминает Боня – На что Ксения ответила, что ни в коем случае нельзя ВикториюБоню приглашать и тем более одевать. Это был хороший опыт: я наконец увидела,кто на самом деле чего стоит".Позже Ксения снова попыталась вылить ушат грязи на Викторию.В одной из соцсетей телеведущая посмеялась над тем, что Боня летаетэкономклассом. Светская львица была ошарашена претензиями Ксении."На все, что я имею в жизни, я заработала сама. У меняникогда не было богатых родителей, и я не родилась с золотой ложкой во рту.Более того: в Европе люди, имеющие мультимиллионные бизнесы, летаютэкономклассом, и никого это не смущает. Ксюша, это нормально!" – обратиласьБоня к Собчак. Виктория добавила, что не хотела тратить по три тысячи евроза перелет, тем более, когда это приходилось делать по нескольку раз в месяц.Она считает, что деньгам можно найти лучшее применение. Звезда отметила, чтосейчас летает очень редко, поэтому позволяет себе купить дорогой бизнес-класс, сообщила звезда изданию "Караван историй".