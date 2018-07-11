Обработав все полученные данные, учёные опубликовали в открытом доступе трёхмерные карты самых далёких небесных тел, до которых когда-либо добирался космический аппарат.

Обработав все полученные данные, учёные опубликовали в открытом доступе трёхмерные карты самых далёких небесных тел, до которых когда-либо добирался космический аппарат. Общие выводы о рельефе Плутона и Харона изложены в двух научных статьях, опубликованных в журнале Icarus.Напомним, что аппарат "Новые горизонты" приблизился к Плутону в 2015 году. Человечество впервые получило подробные изображения поверхности далёкого мира и его крупнейшего спутника Харона. До этого вообще не было известно, есть ли на этих телах горы, долины и даже ударные кратеры.Передача всех собранных данных на Землю по "узкому" каналу связи заняла много дней. С каждой новой порцией сведений качество карт улучшалось. Немало усилий понадобилось и для того, чтобы сопоставить данные двух камер (LORRI и MVIC). Кроме того, учёные сличили перекрывающиеся изображения и по ним построили трёхмерную карту."Это был один из самых сложных, но самых захватывающих проектов картографирования планет, в которых я имел удовольствие участвовать. Каждый раз, когда появлялись новые изображения, открывалось что-то новое, – признаётся первый автор обеих статей Пол Шенк (Paul Schenk) из Ассоциации университетов для космических исследований. – Первое, что нам нужно было сделать, – понять поведение двух разных систем обработки изображений, чтобы получить надёжные топографические карты".Первая статья посвящена картографированию Плутона. Двумерные карты были получены для 78% его поверхности, а трёхмерные – для 42%. Точность измерения высот составила около одного километра.Согласно полученным данным, самые высокие горы Плутона поднимаются вдоль юго-западной границы Равнины Спутника. Эти ледяные кручи имеют наклон 40° и более. Самый высокий пик вздымается примерно на шесть километров. Таким образом, он сравним с Эльбрусом и Килиманджаро, может быть, выше их.На Плутоне всё состоит из льда (водяного, метанового или азотного). Но такие высокие горы могут быть сложены только из замёрзшей воды: твёрдый метан и азот недостаточно прочны для этого.С другой стороны, на окраинах Равнины Спутника расположена и нижняя точка поверхности Плутона. Впадины здесь имеют глубину до 3,5 километров. А вблизи западной границы той же равнины тянется основательно разрушенный горный хребет и жёлоб. Он простирается с севера на юг более чем на 3000 километров. Это одна из самых длинных форм рельефа на Плутоне, и её природа пока не выяснена.Немало интересного учёные узнали и о Хароне, которому посвящена вторая статья. 3D-карта охватила 40% его поверхности. Высота деталей рельефа была измерена с точностью до ста метров.Оказалось, что Харон невероятно изрезан горами и впадинами. Общий перепад высот составляет 19 километров. Примерно такое же значение наблюдается на Земле (высота Эвереста и глубина Марианской впадины в сумме дают около 20 километров). Но для ледяного тела среднего размера это почти рекорд. Ещё более экстремальный рельеф наблюдается только на спутнике Сатурна Япете.Впадины у северного полюса достигают 14 километров в глубину. Северные и южные равнины Харона разделяет жёлоб глубиной в восемь километров. А вот размеры кратеров на Хароне относительно умеренные. Самый большой из них имеет 250 километров в диаметре и 6 километров в глубину.Теперь учёным предстоит осмыслить полученные данные и, быть может, восстановить геологическую историю "дальних стражей" Солнечной системы.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о карте спутника Сатурна Титана и о трёхмерном картографировании льдов Марса.