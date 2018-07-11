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<a href="http://33live.ru/novosti/11-07-2018-era-glonass-budet-rabotat-v-evrope.html" target="_blank">Эра-Глонасс будет работать в Европе</a> - В Европе приняты новые правила работы для автомобильных систем экстренного вызова, причем основаны они на стандартах российской Эра-Глонасс. Отечественная система и ее европейский аналог eCall в ближайшем будущем будут сопряжены и смогут работать параллельно.