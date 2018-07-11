В тренировочный полигон для европейских спецназовцев превратилась башня Кельнского собора. Десять команд забрались на одну из башен готической постройки 11 июля. В учениях участвуют спецназы Германии, Швейцарии и Нидерландов.

В тренировочный полигон для европейских спецназовцев превратилась башня Кельнского собора. Десять команд забрались на одну из башен готической постройки 11 июля. В учениях участвуют спецназы Германии, Швейцарии и Нидерландов.10 этапов за 4 дня потребуют от участников антитеррористических и спасательных учений максимальной выносливости, стрессоустойчивости и умению слаженно работать в команде, сообщает ТАСС.Согласно легенде одного из заданий, участники соревнований должны были перенести "раненого" товарища через водоем. На подготовку конкурса у организаторов ушло полтора года.Высота Кельнского собора составляет 157 метров 40 сантиметров. Собор – символ Кельна и одна из самых популярных достопримечательностей Германии. Кельнский собор входит в тройку самых высоких церквей мира и внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.