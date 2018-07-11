Футбольная ассоциация Англии будет обязана заплатить более 70 тысяч долларов за нарушение маркетинговых правил. Такое решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола после четвертьфинального матча трех львов со шведами.

Футбольная ассоциация Англии будет обязана заплатить более 70 тысяч долларов за нарушение маркетинговых правил. Такое решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола после четвертьфинального матча "трех львов" со шведами.Несколько членов английской команды, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжили демонстрацию неавторизованных коммерческих брендов на форме во время игры плей-офф, сообщает РИА Новости.Кроме того, за аналогичные нарушения штрафу подверглась Уругвайская футбольная ассоциация. Она должна будет выплатить ФИФА более 50 тысяч долларов.