Постоянные читатели нашего сайта знают, что Dni.Ru периодически публикуют подборки промокодов от разных интернет-магазинов. Сегодня в нашем обзоре дисконтные комбинации, которые, несомненно, придутся по душе любителям фотографии. Цифровые и зеркальные камеры, а также аксессуары – все это можно приобрести с привлекательной скидкой.

Постоянные читатели нашего сайта знают, что Dni.Ruпериодически публикуют подборки от разных интернет-магазинов.Сегодня в нашем обзоре дисконтные комбинации, которые, несомненно, придутся подуше любителям фотографии. Цифровые и зеркальные камеры, а такжеаксессуары – все это можно приобрести с привлекательной скидкой.Так, интернет-магазин "Котофото" предлагает скидкупо промокоду 200 рублей на все товары от пяти тысяч рублей, включаяфототехнику. Продавец известен широким ассортиментом и демократичными ценами. Вкаталоге магазина – ноутбуки, периферия, а также фотоаппараты и видеокамеры,наручные часы, планшеты и аксессуары для них.Покупателям есть из чего выбрать: ассортимент цифровых изеркальных фотоаппаратов удовлетворит даже самого взыскательного потребителя.Также на сайте представлен большой выбор фотооборудования, причем как длялюбителей, так и профессиональных фотографов – синхронизаторы, фотофоны,комплекты студийного света, стойки для света, осветители, фотозоны и софтбоксыи многое другое.Порадует поклонников фотографии и интернет-магазин"OO3.ru". Компания предлагает скидку по в размере 500рублей при заказе от 10 тысяч рублей. При покупке от 20 тысяч размер скидки подисконтной комбинации увеличивается в два раза – до тысячи рублей."OO3.ru" – один из старейших интернет-магазинов вРоссии. Сегодня это огромный онлайн-гипермаркет с более чем 30 тысячаминаименований товаров, крупной сетью пунктов выдачи и доставкой в 70 регионов. В2012 году сайт вошел в десятку самых популярных интернет-ритейлеров. Продавецпредлагает широкий ассортимент фототехники, а также компьютеров, крупной ивстраиваемой бытовой техники, а также телевизоров, телефонов и смартфонов.Радуют в июле и скидки от компании "Ситилинк" – одного из крупнейших магазинов бытовойтехники и электроники от ведущих мировых производителей. Ритейлер предлагаетошеломительные скидки по – до 50%! Для удобства покупателей по всейстране работают около 500 пунктов выдачи "Ситилинк-мини".В интернет-магазине собран большой ассортимент фотоаппаратовпо привлекательным ценам. На сайте можно ознакомиться с описанием товаров,отзывами покупателей, и подобрать подходящую для себя технику, настроивжелаемые параметры."Ситилинк" предлагает огромный выбор какзеркальных, так и цифровых моделей. Некоторые считают, что время"мыльниц" давно прошло. Однако они до сих пор очень популярны уфотографов-любителей. Покупателей привлекают их небольшие размеры, благодарякоторым они легко помещаются даже в карман, удобство и простота интерфейса, даи качество снимков на некоторых цифровых фотоаппаратах не уступает"зеркалкам".В интернет-магазине можно приобрести как бюджетные, так идорогие модели. Самый дешевый цифровой фотоаппарат стоит всего лишь две тысячирублей. Самый дорогой – более 99 тысяч. Выбор за вами.Приобрести технику с дисконтом любители фотографии могут и вкрупной федеральной розничной сети "Связной", которая дает скидку попромокоду 7% на все аксессуары, в том числе для фотоаппаратов. В этой категориипредставлены карты памяти, штативы, крепления и ремни, защитные пленки,элементы питания, зарядные устройства, фотобумага, аккумуляторы.В каждой из этих категорий обширный выбор моделей известныхмировых производителей. Так, можно приобрести карты памяти от Samsung, Leef, SanDisk, Kingston, Sony и Toshiba.Объемы – от восьми до 400 гигабайт. Стоимость варьируется от 500 рублей до20 тысяч.Чтобы воспользоваться дисконтными комбинациями на нашемсайте, необходимо выбрать интересующий магазин, нажать на кнопку "Открытьпромокод", скопировать комбинацию. Уже на сайте продавца при оформлениизаказа нужно ввести дисконтную комбинацию в специальное поле, после чегостоимость вашего заказа уменьшится в соответствии с предоставляемой скидкой.