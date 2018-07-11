Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах собирается посетить решающий матч чемпионата мира по футболу в России. Напомним, что финал турнира состоится 15 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе Лужники.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах собирается посетить решающий матч чемпионата мира по футболу в России. Напомним, что финал турнира состоится 15 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники".Как сообщает RT, персональное приглашение Баху отправил глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.Ранее стало известно, что финал чемпионата мира должен будет посетить президент России Владимир Путин.