Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах собирается посетить решающий матч чемпионата мира по футболу в России. Напомним, что финал турнира состоится 15 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе Лужники.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах собирается посетить решающий матч чемпионата мира по футболу в России. Напомним, что финал турнира состоится 15 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники".
Как сообщает RT, персональное приглашение Баху отправил глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Ранее стало известно, что финал чемпионата мира должен будет посетить президент России Владимир Путин.