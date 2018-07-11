В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка Иннопром. Выставка проводится в столице Урала ежегодно с 2010 года. В этом году ее темой стало Цифровое производство, а

В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка "Иннопром". Выставка проводится в столице Урала ежегодно с 2010 года. В этом году ее темой стало "Цифровое производство", а партнером - Республика Корея. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.