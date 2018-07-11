В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка Иннопром. Выставка проводится в столице Урала ежегодно с 2010 года. В этом году ее темой стало Цифровое производство, а
<a href="http://33live.ru/novosti/11-07-2018-innoprom-2018-cifrovoe-proizvodstvo-fotolenta.html" target="_blank">Иннопром-2018: цифровое производство. Фотолента</a> - В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка Иннопром. Выставка проводится в столице Урала ежегодно с 2010 года. В этом году ее темой стало Цифровое производство, а
[url=http://33live.ru/novosti/11-07-2018-innoprom-2018-cifrovoe-proizvodstvo-fotolenta.html]Иннопром-2018: цифровое производство. Фотолента[/url] - В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка Иннопром. Выставка проводится в столице Урала ежегодно с 2010 года. В этом году ее темой стало Цифровое производство, а