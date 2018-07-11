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<a href="http://33live.ru/novosti/11-07-2018-izbirkom-prinyal-dokumenty-ot-pretendentov-na-gubernatorskoe-kreslo.html" target="_blank">Избирком принял документы от претендентов на губернаторское кресло</a> - Во Владимирской области завершился первый этап кампании по выборам Губернатора. Документы в избирательную комиссию региона представили 8 кандидатов на губернаторский пост. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава регионального избиркома Вадим Минаев. Все кандидаты, как и положено по закону, выдвинуты политическими партиями.