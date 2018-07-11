Во Владимирской области завершился первый этап кампании по выборам Губернатора. Документы в избирательную комиссию региона представили 8 кандидатов на губернаторский пост. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава регионального избиркома Вадим Минаев. Все кандидаты, как и положено по закону, выдвинуты политическими партиями.
Во Владимирской области завершился первый этап кампании по выборам Губернатора. Документы в избирательную комиссию региона представили 8 кандидатов на губернаторский пост. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава регионального избиркома Вадим Минаев. Все кандидаты, как и положено по закону, выдвинуты политическими партиями. Действующий Губернатор Светлана Орлова
- от "Единой России". Владимир Сипягин от партии ЛДПР, Иван Алтухов от "Коммунистической партии социальной справедливости." Александр Леонтьев от партии "Народ против коррупции" , Максима Шевченко выдвинула партия "КПРФ" , Олега Павлецова - "Гражданская инициатива" Кандидат Сергей ГлумОв представляет партию "Патриоты России", а Сергей Бирюков "Справедливую Россию". Вадим Минаев сообщил что представители избиркома посетили все мероприятия по выдвижению кандидатов в губернаторы и в большинстве своем они прошли в соответствии с законом. Только партии "Гражданская инициатива пришлось трижды проводить процедуру выдвижения кандидата в губернаторы 33 региона. Следующий этап выборов, когда кандидаты смогут представлять в избирком документы на регистрацию в качестве претендентов на губернаторское кресло, - стартует 15 июля и завершится 25 июля в 18.00. Вадим Минаев призвал кандидатов не затягивать с подачей документов, рассчитывая на то, что в последний момент избирком не заметит нарушений.
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: "В 18.00 двери комиссии будут закрыты. Кто успел, тот успел. У них есть не только права, но и обязанности. Равно как и обязанности и права есть у избирательной комиссии. К сожалению, в 13-м году мы не смогли избежать конфликтных ситуаций, когда ряд избирательных объединений представляли нам документы в 14, в 15.00. В крайний срок подачи документов на регистрацию. А мы вынуждены были все это в течение двух часов в спешном порядке делать. Да это технологии в надежде на то, что когда мы находимся в режиме цейтнот , может быть что-то мы не увидим. Хотелось бы верить, что в этом году у нас таких случаев не произойдет".
Пока, по словам главы регионального облизбиркома, выборная компания проходит спокойно. Избирательная комиссия не получила ни одной жалобы о каких-либо нарушениях. Зато один из кандидатов в губернаторы - Максим Шевченко от "КПРФ" написал заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В обращении к главе Следкома говорится о фактах давления и угрозах в адрес муниципальных депутатов от имени действующего губернатора Светланы Орловой во время сбора подписей в поддержку кандидатов. Кроме того, Максим Шевченко настаивает на опросе Светланы Орловой в рамках разбирательства по его заявлению и проверке её деятельности. Комментируя обращение кандидата от КПРФ, облизбирком назвал эту ситуацию нормальным рабочим моментом.
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: "На мой взгляд, это вполне нормально, потому что у каждого органа своя компетенция. У нас избирательная компания регулируется не только органами избирательного законодательства, но и рядом других законов. Уровень ответственности, уровень компетенции разный. Это и Роскомнадзор, это и Прокуратура и в данном случае Следственный комитет. Я не посвящен в детали, но вы знаете мою позицию. Любое обращение в публичном правовом поле это более правильный поступок нежели подковерные игры".