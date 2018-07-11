Андрей Чадов осуществил свою мечту – стал обладателем квадратных метров в столице. Элитные апартаменты актер обставляет в стиле хай-тек.

Андрей Чадов осуществил свою мечту – стал обладателемквадратных метров в столице. Элитные апартаменты актер обставляет в стилехай-тек.Скитания по съемным квартирам для Чадова закончились. Апартаменты площадью 120 квадратных метроврасположены в элитном комплексе на Новой Риге. Этот район, как известно, облюбовали представителироссийского шоу-бизнеса.Решительному шагу Андрея предшествовала долгая подготовка.Чадов скрупулезно изучил множество предложений, пока не выбрал идеальный, с еготочки зрения, вариант."Это первые квадратные метры, которые принадлежат мне.До этого жилье снимал. Невероятно доволен приобретением. Чтобы все получилосьидеально, обратился к дизайнеру. Хочу интерьер в стиле хай-тек. Люблю, когда вдоме преобладает минимализм, большое количество деталей раздражает", -рассказал актер.Однако до окончательного воплощения замысла путь неблизкий.По словам Андрея, в квартире полным ходом идут ремонтные работы. Пока что готовпотолок и побелены стены. Полом Чадов займется в ближайшее время. Актер хочетсделать его из натурального дерева и обязательно с подогревом. Он уверен, чтотакой вариант очень понравится его собаке по кличке Чадик.Кто еще, кроме домашнего питомца и его хозяина, поселится вновом жилье, Андрей не говорит. Хотя поклонников этот вопрос, конечно, оченьинтересует. Но актер не привык афишировать свои романы. Личную жизнь он прячетза семью замками.Чадов давно мечтал о собственном жилье. После развода егобрата Алексея с Агнией Дитковските родственники несколько месяцев делиликвадратные метры. Андрей же снимал квартиру. Но теперь у поклонников естьхороший повод порадоваться за своего кумира, пишет издание "СтарХит".