Андрей Чадов осуществил свою мечту – стал обладателем
квадратных метров в столице. Элитные апартаменты актер обставляет в стиле
хай-тек.
Андрей Чадов осуществил свою мечту – стал обладателем
квадратных метров в столице. Элитные апартаменты актер обставляет в стиле
хай-тек.
Скитания по съемным квартирам для Чадова закончились. Апартаменты площадью 120 квадратных метров
расположены в элитном комплексе на Новой Риге. Этот район, как известно, облюбовали представители
российского шоу-бизнеса.
Решительному шагу Андрея предшествовала долгая подготовка.
Чадов скрупулезно изучил множество предложений, пока не выбрал идеальный, с его
точки зрения, вариант.
"Это первые квадратные метры, которые принадлежат мне.
До этого жилье снимал. Невероятно доволен приобретением. Чтобы все получилось
идеально, обратился к дизайнеру. Хочу интерьер в стиле хай-тек. Люблю, когда в
доме преобладает минимализм, большое количество деталей раздражает", -
рассказал актер.
Однако до окончательного воплощения замысла путь неблизкий.
По словам Андрея, в квартире полным ходом идут ремонтные работы. Пока что готов
потолок и побелены стены. Полом Чадов займется в ближайшее время. Актер хочет
сделать его из натурального дерева и обязательно с подогревом. Он уверен, что
такой вариант очень понравится его собаке по кличке Чадик.
Кто еще, кроме домашнего питомца и его хозяина, поселится в
новом жилье, Андрей не говорит. Хотя поклонников этот вопрос, конечно, очень
интересует. Но актер не привык афишировать свои романы. Личную жизнь он прячет
за семью замками.
Чадов давно мечтал о собственном жилье. После развода его
брата Алексея с Агнией Дитковските родственники несколько месяцев делили
квадратные метры. Андрей же снимал квартиру. Но теперь у поклонников есть
хороший повод порадоваться за своего кумира, пишет издание "СтарХит".