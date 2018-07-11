Бывшая избранница игрока в американский футбол Лешона Маккоя Делисия Кордон обвинила его в жестоком избиении. Фото с окровавленным лицом девушки появилось в Сети.

Бывшая избранница игрока в американский футбол Лешона Маккоя Делисия Кордон обвинила его в жестоком избиении. Фото с окровавленным лицом девушки появилось в Сети.Подруга Делисии, которая опубликовала снимок с увечьями пострадавшей, заявила, что в дом девушки ворвался неизвестный и стал требовать отдать ему драгоценности, подаренные Лешоном, после чего зверски избил хозяйку. Американка уверена, что это было сделано по поручению Лешона.Более того, спортсмена обвинили в регулярных избиениях своей собаки и маленького сына, а также употреблении наркотиков. "Не могу поверить, что ты сделал это с моей лучшей подругой. Мир должен знать, какое ты животное", – написала подруга пострадавшей.Снимок с окровавленным лицом девушки быстро стал вирусным и разошелся по Сети, передает TMZ. Стоит отметить, что подруга пострадавшей вскоре удалила его со своей страницы в Instagram.Сам Лешон Маккой категорически отрицает все обвинения в своей адрес. Он заверил, что уже давно не контактировал с бывшей спутницей и не имеет никакого отношения к происшествию.Местные правоохранители подтвердили, что действительно расследуют ограбление Делисии Кордон, а сама девушка госпитализирована. По предварительной информации, преступление было заранее спланировано человеком, который знал о подаренных Лешоном украшениях. Впрочем, официальные обвинения спортсмену на данный момент не предъявлены.