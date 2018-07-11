Сборная Англии по футболу объявила стартовый состав на полуфинальный матч чемпионата мира против команды Хорватии. Встреча пройдет на московском стадионе Лужники. Прямую трансляцию смотрите на телеканале Россия 1 и сайте Вести.Ru. Начало – в 20:50 мск.

Сборная Англии по футболу объявила стартовый состав на полуфинальный матч чемпионата мира против команды Хорватии. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники". Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Россия 1" и сайте "33Live.RuRu". Начало – в 20:50 мск.С первых минут на поле "Лужников" выйдут следующие 11 английских футболистов: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Киран Триппьер, Эшли Янг, Деле Алли.Напомним, что главная ударная сила англичан нападающий Кейн забил на этом чемпионате мира шесть голов. Форвард является лучшим бомбардиром турнира.