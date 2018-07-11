Антропологи поставили точку в спорах о том, кого можно считать предками современных жителей Юго-Восточной Азии. На этот счёт существовало две гипотезы, и обе были признаны несостоятельными.

Современные технологии помогли открыть немало тайн древности, в том числе о происхождении народов. Так, ДНК-тесты поведали учёным, кем были предки греков и американцев.Теперь же антропологи положили конец спорам о том, кого можно считать предками современных жителей Юго-Восточной Азии.Специалисты поясняют: регион, о котором идёт речь, является одним из самых генетически разнообразных в мире, и вот уже более ста лет существует две конкурирующих теории о происхождении народов, населяющих юго-восточную часть Азии.Известно, что более 40 тысяч лет здесь обосновалось общество охотников-собирателей, сформировавших так называемую хоабиньскую культуру (по названию вьетнамской провинции, в которой были обнаружены первые останки этих людей). Позднее их место заняли более продвинутые народы, освоившие сельское хозяйство. Но кем они были и оставили ли хоабиньские люди потомков, не было установлено.Согласно одной из версий, фермерское хоабиньское общество сформировали прежние охотники-собиратели, которые самостоятельно освоили новые навыки. Вторая же теория, называемая "двухслойной моделью", утверждает, что на смену местным племенам пришли народы из азиатских регионов, лежащих севернее, в частности, из Китая.В новой работе, которая должна была положить конец спорам, принимали участие исследователи со всего мира. И они установили, что ни одна из теорий не является в точности верной. На самом деле родословная современных народов Юго-Восточной Азии уходит корнями сразу в четыре древних популяции.Специалисты изучали ДНК, извлечённую из человеческих останков, собранных в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах, Индонезии, Лаосе и Японии. Возраст образцов составил восемь тысяч лет. Кроме того, учёные обобщили результаты предыдущих работ, в которых проводился анализ останков хоабиньских охотников-собирателей и представителей древней японской культуры дзёмон.В результате эксперты получили 26 последовательностей генома древних людей и сравнили их с образцами ДНК современных жителей Юго-Восточной Азии. Возглавил работу известный датский биолог-эволюционист, профессор Копенгагенского университета Эске Виллерслев.Он отмечает, что обнаружение хорошо сохранившихся фрагментов костей и даже почти полных черепов стало большой удачей, так как местный жаркий и влажный климат создаёт не лучшую среду для сохранения останков."Тот факт, что мы смогли получить 26 человеческих геномов и пролить свет на невероятное генетическое богатство групп в этом регионе сегодня, поражает", — признаётся исследователь.По данным его команды, ни одна из двух упомянутых интерпретаций происхождения азиатских народов не соответствует действительности. На самом деле родословная этих людей более сложна.И хоабиньские люди, и древние восточноазиатские фермеры, населявшие территорию Индокитая, являются прямыми предками современных жителей стран Юго-Восточной Азии. Но также на формирование генома последних повлияли две волны миграций из южной части нынешнего Китая: первая относится к неолиту, вторая – к бронзовому веку. Наконец, четвёртая популяция, которая внесла ещё большее разнообразие в генофонд местных жителей, – это австронезийцы, населявшие тихоокеанские острова и частично мигрировавшие на материковую часть Азии.Более подробно об этой увлекательной работе и её результатах рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Science.Напомним, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что жители Восточной Азии независимо от других популяций нашего вида скрестились с загадочными денисовцами.