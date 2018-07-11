Долгие заторы на подъездах к мосту вызвали непонимание и большое количество жалоб

Долгие заторы на подъездах к мосту вызвали непонимание и большое количество жалобКострома уже третий день стоит в пробках - заторы на подъездах к мосту больше, чем обычно.9 июля, когда город тонул из-за ливней, люди простояли в пробках около четырех часов. Поток машин двигался крайне медленно. Затор связали с утопающими улицами в Заволжье. Свой путь водители преодолевали с осторожностью, так что движение не могло ускориться. Но в последние два дня ливней нет, а город по прежнему стоит, и поток людских жалоб не ослабевает.Также водители жаловались на один из швов, состояние которого их настораживает, и на глубокие ямы по середине моста.