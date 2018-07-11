Жители нескольких улиц решили бороться с потоком машин во дворах

Жители нескольких улиц решили бороться с потоком машин во дворахВ Давыдовских микрорайонах жители начали огораживать свои дворы баррикадами.На улице Жилой больше месяца идет ремонт сетей, и автовладельцы начали искать объездные пути во дворах. На улицах Центральной и Сутырина пожилые женщины сделали заграждения из старых покрышек, кам­ней, ве­рёвок и ме­тал­ло­лома.Водителям больших машин такие препятствия не важны. Они штурмуют их на глазах у обескураженных жителей.Из-за большого количества машин клумбы и газон больше похожи на одну кучу грязи.Водители пытаются оправдать себя, говорят, что по-другому проехать никак. Но сквозной проезд во дворах запрещен. Штраф - 1500 рублей.ГИБДД предложили жителям самостоятельно фиксировать нарушения – сделать фото, на котором четко видны номера нарушителя, и отправить его с заявлением в Госавтоинспекцию.