Жители нескольких улиц решили бороться с потоком машин во дворах
Жители нескольких улиц решили бороться с потоком машин во дворах
В Давыдовских микрорайонах жители начали огораживать свои дворы баррикадами.
На улице Жилой больше месяца идет ремонт сетей, и автовладельцы начали искать объездные пути во дворах. На улицах Центральной и Сутырина пожилые женщины сделали заграждения из старых покрышек, камней, верёвок и металлолома.
Водителям больших машин такие препятствия не важны. Они штурмуют их на глазах у обескураженных жителей.Из-за большого количества машин клумбы и газон больше похожи на одну кучу грязи.
Водители пытаются оправдать себя, говорят, что по-другому проехать никак. Но сквозной проезд во дворах запрещен. Штраф - 1500 рублей.
ГИБДД предложили жителям самостоятельно фиксировать нарушения – сделать фото, на котором четко видны номера нарушителя, и отправить его с заявлением в Госавтоинспекцию.