Жители нескольких улиц решили бороться с постоянным потоком автомобилей

Жители нескольких улиц решили бороться с постоянным потоком автомобилейВ Давыдовских микрорайонах жители начали возводить во дворах самодельные баррикадами.На улице Жилой больше месяца идет ремонт сетей. По этой причине автолюбители начали искать объездные пути по чужим дворам. На улицах Центральной и Сутырина пенсионерки собрали заграждения из старых покрышек, кам­ней, ве­рёвок и ме­тал­ло­лома.Водителям внедорожников такие препятствия не мешают. Они объезжают самодельные баррикады на глазах у мстных жителей.Тем не менее, люди жалуются, что из-за большого количества машин клумбы и газон больше похожи на одну кучу грязи. Кроме того, автомобили представляют угрозу для детей, которые во время летних каникул постоянно играют на придомовых территориях.Напомним, что по правилам дорожного движения сквозной проезд во дворах запрещен. Штраф за это нарушение - 1500 рублей.ГИБДД предложили жителям решать проблему самостоятельно– сделать фото, на котором четко видны номера нарушителя, и отправить его с заявлением в Госавтоинспекцию.