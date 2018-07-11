Женщине грозит лишение свободы до трех лет

Женщине грозит лишение свободы до трех летКостромской суд рассмотрит дело 55-летней женщины, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире шесть граждан Киргизии.В ее собственности находится жилье на площади Мира. Именно там она прописала выходцев из ближнего зарубежья. При этом костромичка не собиралась предоставлять жилище в их распоряжение.Женщина внесла ложные сведения в бланки уведомления о прибытии иностранных граждан в свою квартиру, а потом отнесла их в управление МВД по Костромской области. Было установлено, что она сдавала этой семье квартиру на Некрасовском шоссе. Юридически квартира ей не принадлежала, потому она и зарегистрировала их в квартире на площади Мира.На данный момент женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.