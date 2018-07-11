Королева шансона Любовь Успенская села на диету. Звезда признается – набрала лишние килограммы.

Королева шансона Любовь Успенская села на диету. Звездапризнается – набрала лишние килограммы.Как оказалась Любовь просто гуру кулинарии. Она с удовольствиемпотчует близких и друзей, да и сама не прочь отведать приготовленныеделикатесы.Не в силах отказаться от домашней еды артистка поправиласьна пять килограммов. Злополучный лишний вес практически не заметен, но все жемешает Успенской чувствовать себя на высоте."Впереди у меня очень важная акция – рассказывает о своихпланах Любовь – На одном из музыкальных фестивалей запланирован мой творческийвечер. Нужно быть в форме. Для себя решила, что необходимо в самое ближайшеевремя похудеть на пять килограммов. Так что за рационом я сейчас слежу. Хотя впринципе мне никто не кричит: "Быстрей худей!" Но я чувствую, что лишний вес,который надо сбросить, присутствует. Хотя визуально все хорошо".Успенская отметила, что умение вкусно готовить, хотя имешает идеальной фигуре, благотворно сказывается на личной жизни. Благодаря своимталантам на кухне королева шансона неоднократно становилась королевой мужских сердец."Все мои мужики пришли ко мне исключительно через желудок. Я их только этим ибрала, а потом всем остальным. Им так у меня нравилось, что никак выгнать немогла", – заявила исполнительница.Любовь отметила, что специально не обучалась навыкамповарихи, все пришло с опытом. "Все мои друзья знают: когда я не на гастролях,всегда готовлю сама. Меня никто не учил этому делу, я сама научилась. И петь,кстати, тоже. Мне кажется, что у талантливых от природы людей, если они чего-тохотят, все непременно получается", – цитирует артистку .