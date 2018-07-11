Королева шансона Любовь Успенская села на диету. Звезда
признается – набрала лишние килограммы.
Королева шансона Любовь Успенская села на диету. Звезда
признается – набрала лишние килограммы.
Как оказалась Любовь просто гуру кулинарии. Она с удовольствием
потчует близких и друзей, да и сама не прочь отведать приготовленные
деликатесы.
Не в силах отказаться от домашней еды артистка поправилась
на пять килограммов. Злополучный лишний вес практически не заметен, но все же
мешает Успенской чувствовать себя на высоте.
"Впереди у меня очень важная акция – рассказывает о своих
планах Любовь – На одном из музыкальных фестивалей запланирован мой творческий
вечер. Нужно быть в форме. Для себя решила, что необходимо в самое ближайшее
время похудеть на пять килограммов. Так что за рационом я сейчас слежу. Хотя в
принципе мне никто не кричит: "Быстрей худей!" Но я чувствую, что лишний вес,
который надо сбросить, присутствует. Хотя визуально все хорошо".
Успенская отметила, что умение вкусно готовить, хотя и
мешает идеальной фигуре, благотворно сказывается на личной жизни. Благодаря своим
талантам на кухне королева шансона неоднократно становилась королевой мужских сердец.
"Все мои мужики пришли ко мне исключительно через желудок. Я их только этим и
брала, а потом всем остальным. Им так у меня нравилось, что никак выгнать не
могла", – заявила исполнительница.
Любовь отметила, что специально не обучалась навыкам
поварихи, все пришло с опытом. "Все мои друзья знают: когда я не на гастролях,
всегда готовлю сама. Меня никто не учил этому делу, я сама научилась. И петь,
кстати, тоже. Мне кажется, что у талантливых от природы людей, если они чего-то
хотят, все непременно получается", – цитирует артистку .