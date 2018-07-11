На саммите лидеров стран-участниц НАТО в Брюсселе президент Франции заявил, что не согласен с утверждением президента США, будто канцлер ФРГ зависима от России. Впрочем, уже вскоре после критической фразы в адрес Меркель Трамп сказал, что у них с канцлером ФРГ отличные отношения.

В ходе саммита лидеров стран-участниц НАТО, который проходит 11 июля в Брюсселе, президент Франции заявил, что не согласен с утверждением президента США, будто канцлер ФРГ Ангела Меркель зависима от России.Так Эммануэль Макрон ответил на вопрос журналистов после соответствующего заявления Дональда Трампа, передает "Интерфакс".Как сообщалось ранее, президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой, заявив, что "Германия — это заложник России", потому что она "получает так много энергии от России".Такое заявление Трамп сделал во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита НАТО.Меркель, в свою очередь, отреагировала на это словами, что "сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом", и очень рада, что сегодня существует "объединенная и свободная Германия"."Поэтому мы можем сказать, что можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", — сказала Ангела Меркель на саммите альянса.На это заявление американского лидера отреагировал и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. "Мы не заложники ни России, ни США", — сказал он и добавил, что Германия является одним из гарантов свободного мира, передает Reuters.Впрочем, уже вскоре после критической фразы в адрес Меркель президент США заявил, что у них с канцлером ФРГ отличные отношения. Кроме того, Трамп сказал, что для него "большая честь быть с другом" Макроном. По его словам, лидер Франции "многое меняет" в мире.