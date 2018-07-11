Национальный профсоюз работников транспорта Британии (RTM) отложил проведение забастовки машинистов поездов, курсирующих по линии Пиккадилли лондонского метрополитена, сроки которой должны были совпасть с визитом в Туманный Альбион президента США Дональда Трампа.

Национальный профсоюз работников транспорта Британии (RTM) отложил проведение забастовки машинистов поездов, курсирующих по линии Пиккадилли лондонского метрополитена, сроки которой должны были совпасть с визитом в Туманный Альбион президента США Дональда Трампа.Как передает ТАСС, об этом общественность известил мэр Лондона Садик Хан, подчеркнув, что рад тому, что намеченная забастовка отложена.26 июня RTM объявил о забастовке, пояснив ее проведение тем, что сотрудники подземки, работающие на линии Пиккадили, испытывают постоянный стресс из-за плохих условий труда. В заявлении профсоюза не упоминался визит американского президента, во время которого 13 июля должна пройти акция "Остановите Трампа!", которая значительно осложнила бы транспортную ситуацию в Лондоне.Дело в том, что линия Пиккадилли соединяет центральную часть города с крупнейшим аэропортом Европы Хитроу и ежедневно по ней ездит примерно 500 тысяч пассажиров.