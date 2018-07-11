В 2017 году в регионах Северного Кавказа было оплачено менее 85 процентов потребленного газа, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Общая задолженность в федеральном округе выросла на 13 миллиардов рублей, из них за электричество - 3,5 миллиарда.

В 2017 году в регионах Северного Кавказа было оплачено менее 85 процентов потребленного газа, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Общая задолженность в федеральном округе выросла на 13 миллиардов рублей, из них за электричество — 3,5 миллиарда. Одна из главных причин — воровство и различные схемы ухода от оплаты, в том числе, преднамеренное банкротство предприятий ЖКХ, отметил российский премьер.Еще одна проблема — изношенные сети, юридических владельцев которых найти невозможно, несмотря на то, что фактические хозяева хорошо известны, сообщает телеканал "Россия 24". Те, кто зарабатывает на этой ситуации, подпитывают коррупцию и тормозят решение проблемы, напомнил Медведев."На потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта", — подчеркнул Дмитрий Медведев.По мнению премьер-министра, потребуются и кадровые решения и, конечно, наказание виновных. Для этого потребуются скоординированные решения руководства регионов Северного Кавказа, энергокомпаний и правоохранительных органов.Улучшение платежной дисциплины по газу произошло в четырех из семи регионов Северного Кавказа — Ставропольском крае, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.