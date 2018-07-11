Герцогиня Сассекская с первым
официальным визитом 11 июля посетила Дублин вместе с принцем Гарри. Однако пользователи
соцсетей нашли повод для резкой критики Меган.
Герцогиня Сассекская с первым
официальным визитом 11 июля посетила Дублин вместе с принцем Гарри. Однако пользователи
соцсетей нашли повод для резкой критики Меган.
Маркл сфотографировали
в сером платье Rolan Mouret с вырезом. Внимание публики привлекло ее нижнее
белье.
Жену принца
высмеяли за то, что она надела под платье неудачный бюстгальтер. Дело в том,
что его очертания были слишком заметны под обтягивающим фигуру нарядом,
передает The Sun.
Лифчик
буквально сплюснул грудь Меган. "Ей нужна помощь в магазине нижнего белья", "Надо
купить бюстгальтер поприличнее, хотя ей нечего в нем прятать", "Неправильно
подобран лифчик… Это модный провал", — раскритиковали герцогиню
пользователи Twitter.
Отметим, что
Меган Маркл довольно часто критикуют за выбор нарядов. Ранее жена принца
Гарии удивила поклонников тем, что появилась на
официальном мероприятии в ярко-желтом платье с оголенными плечами.
Не понравился
народу и наряд, выбранный Меган на благотворительный
матч по поло Audio Polo Challenge. Для выхода в свет она выбрала
клетчатый сарафан из натуральной ткани со специальными дырочками – перфорацией
для циркуляции воздуха, напоминающий халат. Общественность сочла, что супруге
принца должно быть стыдно появляться в таком виде на публике.