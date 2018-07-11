Герцогиня Сассекская с первым официальным визитом 11 июля посетила Дублин вместе с принцем Гарри. Однако пользователи соцсетей нашли повод для резкой критики Меган.

Герцогиня Сассекская с первымофициальным визитом 11 июля посетила Дублин вместе с принцем Гарри. Однако пользователисоцсетей нашли повод для резкой критики Меган.Маркл сфотографировалив сером платье Rolan Mouret с вырезом. Внимание публики привлекло ее нижнеебелье.Жену принцавысмеяли за то, что она надела под платье неудачный бюстгальтер. Дело в том,что его очертания были слишком заметны под обтягивающим фигуру нарядом,передает The Sun.Лифчикбуквально сплюснул грудь Меган. "Ей нужна помощь в магазине нижнего белья", "Надокупить бюстгальтер поприличнее, хотя ей нечего в нем прятать", "Неправильноподобран лифчик… Это модный провал", — раскритиковали герцогинюпользователи Twitter.Отметим, чтоМеган Маркл довольно часто критикуют за выбор нарядов. Ранее жена принцаГарии удивила поклонников тем, что появилась наофициальном мероприятии в ярко-желтом платье с оголенными плечами.Не понравилсянароду и наряд, выбранный Меган на благотворительныйматч по поло Audio Polo Challenge. Для выхода в свет она выбралаклетчатый сарафан из натуральной ткани со специальными дырочками – перфорациейдля циркуляции воздуха, напоминающий халат. Общественность сочла, что супругепринца должно быть стыдно появляться в таком виде на публике.