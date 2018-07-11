Канцлер Германии Ангела Меркель дала отпор американскому
президенту. Она ответила на критику Дональда Трампа по поводу отношений Москвы
и Берлина.
Канцлер Германии Ангела Меркель дала отпор американскому
президенту. Она ответила на критику Дональда Трампа по поводу отношений Москвы
и Берлина.
Меркель отвергла критику президента США Дональда Трампа,
заявившего о том, что Германия стала заложницей России в свете сделки по
строительству "Северного потока – 2".
"В свете возникшего повода хотела бы сказать, что я
сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. Я
очень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводим
самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения ", – заявила Меркель,
давая понять, что она не хочет плясать под дудку Вашингтона.
Накануне, 10 июля президент США выступил с резкой критикой
стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток -
2". Особенно досталось Германии и ее канцлеру, которую Трамп назвал
заложницей России, сообщает .
Можно предположить, что американский президент не ровно
дышит к Меркель. На недавнем саммите "большой семерки" в Канаде он
прилюдно унизил ее. Трампу не понравилось поведение канцлера Германии и премьера
Канады. Ему показалось, что они пытаются вынудить его подписать итоговое коммюнике
саммита.
Трамп долго сидел, скрестив руки на груди, после чего резко
встал и сказал: "Окей! Я подпишу его". Затем достал из кармана две
конфеты Starbursts и бросил их на стол перед Меркель со словами: "Вот,
Ангела. И не говорите, что я никогда вам ничего не даю". Через несколько
часов Трамп отозвал свою подпись под документом и спешно покинул встречу, пишет .
"Северный поток – 2", из-за которого Трамп в
очередной раз накинулся на Меркель, предусматривает строительство и работу двух
ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от
побережья России через Балтийское море в Германию.
Москва и Берлин неоднократно отмечали, что "Северный
поток – 2"– исключительно коммерческий проект, который лишен каких-либо
политических мотивов. Но в СЩА и на Украине думают иначе и всячески мешают
реализации проекта, из-за которого Киев потеряет транзитную трубу.