Канцлер Германии Ангела Меркель дала отпор американскому президенту. Она ответила на критику Дональда Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина.

Канцлер Германии Ангела Меркель дала отпор американскомупрезиденту. Она ответила на критику Дональда Трампа по поводу отношений Москвыи Берлина.Меркель отвергла критику президента США Дональда Трампа,заявившего о том, что Германия стала заложницей России в свете сделки построительству "Северного потока – 2"."В свете возникшего повода хотела бы сказать, что ясама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. Яочень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводимсамостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения ", – заявила Меркель,давая понять, что она не хочет плясать под дудку Вашингтона.Накануне, 10 июля президент США выступил с резкой критикойстран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток -2". Особенно досталось Германии и ее канцлеру, которую Трамп назвалзаложницей России, сообщает .Можно предположить, что американский президент не ровнодышит к Меркель. На недавнем саммите "большой семерки" в Канаде онприлюдно унизил ее. Трампу не понравилось поведение канцлера Германии и премьераКанады. Ему показалось, что они пытаются вынудить его подписать итоговое коммюникесаммита.Трамп долго сидел, скрестив руки на груди, после чего резковстал и сказал: "Окей! Я подпишу его". Затем достал из кармана двеконфеты Starbursts и бросил их на стол перед Меркель со словами: "Вот,Ангела. И не говорите, что я никогда вам ничего не даю". Через несколькочасов Трамп отозвал свою подпись под документом и спешно покинул встречу, пишет ."Северный поток – 2", из-за которого Трамп вочередной раз накинулся на Меркель, предусматривает строительство и работу двухниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год отпобережья России через Балтийское море в Германию.Москва и Берлин неоднократно отмечали, что "Северныйпоток – 2"– исключительно коммерческий проект, который лишен каких-либополитических мотивов. Но в СЩА и на Украине думают иначе и всячески мешаютреализации проекта, из-за которого Киев потеряет транзитную трубу.