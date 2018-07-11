Если вы хотите научиться жонглировать, кататься на скейтборде, ходить по канату или получить любые другие новые моторные навыки, после каждой тренировки делайте небольшую зарядку, и дело пойдёт быстрее. Научную основу под данное утверждение подводила команда канадских нейрофизиологов.

Команда канадских исследователей во главе с нейрофизиологом Марком Ройгом (Marc Roig) из Университета Маккгил обнаружила, что физические упражнения, выполненные сразу после попытки освоения нового моторного навыка, помогают лучше его запомнить. А всё потому, что активизация сердечно-сосудистой системы улучшает нейронные связи и делает работу мозга более эффективной.В предыдущем исследовании доктор Ройг и его коллеги заметили, что физические упражнения позитивно влияют на мышечную и моторную память. В этот раз учёные решили разобраться, что именно происходит в мозге человека во время занятий физкультурой. Для этого группу добровольцев попросили выполнить две задачи.Сначала участники эксперимента должны были сыграть в видеоигру, в ходе которой требовалось как можно быстрее соединить красные прямоугольники. Сложность состояла в том, что для перемещения курсора они должны были воспользоваться динамометром – устройством, реагирующим на степень сжатия. Это задание требует от человека регулировать силу, с которой он сжимает джойстик, чтобы курсор на экране перемещался вверх или вниз, а для его успешного выполнения нужны хорошие связи между разными областями мозга.После небольшой тренировки кому-то из участников предложили пятнадцать минут позаниматься физическими упражнениями, а остальные смогли отдохнуть.Затем добровольцы должны были выполнить упрощённую версию предыдущего задания. Через 30, 60 и 90 минут после зарядки или отдыха их просили на несколько секунд захватить динамометр с силой, которая раньше была необходима, чтобы навести курсор на определённый прямоугольник. При этом учёные оценивали уровень активности мозга. Участникам, выполнявшим после основной задачи физические упражнения, требовался для этого меньший уровень мозговой активности, чем тем, кто отдыхал.Наконец, через 8 и 24 часа добровольцы снова сыграли в игру, чтобы исследователи могли проверить, как работает их мозг во время включения моторной памяти. Оказалось, что "физкультурники" меньше "напрягали" мозг и при этом быстрее добивались результата. Это означает, что даже короткой разминки им хватило для создания надёжных нервных связей, необходимых для удержания новых моторных навыков.Интересно, что через восемь часов разница между двумя категориями участников была незначительной. При этом на следующий день, то есть после полноценного сна, группа, совершавшая упражнения, превзошла свои же результаты, достигнутые днём ранее."Последнее наблюдение, а именно возможная взаимосвязь сна и физических упражнений, подсказывает нам направление дальнейших исследований, – рассказывает Ройг в пресс-релизе университета. – Мы планируем и дальше оптимизировать закрепление новой моторной памяти".Научная статья с описанием результатов опубликована в журнале NeuroImage.Напомним также, что в материалах проекта "33Live.RuНаука" можно прочесть о взаимосвязи между физическими упражнениями и, скажем, употреблением свекольного сока, старением сердца и адаптацией мозга к переменам.